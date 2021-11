50 anni di passione e sport: l’Assessore regionale Simona Ferro in visita allo Judo Club Ventimiglia

Lo Judo Club Ventimiglia ha ospitato, mercoledì scorso nella storica sede, l'Assessore allo sport della Regione Liguria Simona Ferro. La visita è stata l’occasione per festeggiare i 50 anni di attività dell’associazione sportiva frontaliera.

“Un momento importante di condivisione della nostra storia – dicono dalla società - dei traguardi raggiunti e dei sogni ancora da realizzare. Un’occasione per parlare di storie di sport, ma soprattutto di vita che sono state siglate con la consegna allo Judo Club Ventimiglia di una targa da parte della Regione Liguria. Ringraziamo l'Assessore Ferro per averci dedicato il suo tempo, per averci ascoltato e per aver condiviso con noi il nostro amore per lo sport”. Per l’occasione l’avv. Ferro è stata accompagnata dal dr. Gianfranco Ricci.

“50 anni di passione al servizio dello sport – ha detto l’Assessore Ferro – allo Judo Club Ventimiglia. La stessa passione che ho sentito quando il maestro Rocco Iannucci mi raccontava il rapporto con i ‘suoi’ ragazzi. Storie di sport, ma soprattutto di vita che andavano siglate con una targa di Regione Liguria. 50 anni di attività di papà Rocco, una bellissima sensazione che si prova entrando nella sua palestra. La grande esperienza del maestro Rocco che da poco ha compiuto 85 anni è stata infatti tramandata alle sue amorevoli figlie che, come mi hanno spiegato ieri, hanno raccolto la preziosa eredità di mantenere vivo un presidio umano, oltre che un’attività sportiva di enorme valore. Come in tante altre palestre dove si praticano gli sport di contatto, sono ancora aperte le ferite dei mesi di inattività e si percepisce quanto questa chiusura forzata sia costata, ma gli occhi sono pieni di speranza per un futuro che porterà nuovi successi come nuove sfide che saranno affrontate con coraggio e determinazione dalla famiglia Iannucci. Grazie per questo bellissimo momento di sport e di grande umanità che mi avete donato. Un ringraziamento particolare a Gianfranco Ricci che mi ha accompagnato in questa visita”.