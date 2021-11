Sanremo: TAR accoglie richiesta di MyHome su Casa Serena, "Riaperte anche liste per ricoveri, ora basta clamore"

Così in una nota la My Home circa la decisione del Tar della Liguria che ha accolto la richiesta di sospensiva della società che gestisce da settembre Casa Serena, la Rsa di Poggio a Sanremo. Al centro della vicenda la revoca di aggiudicazione presentata dal Comune matuziano come conseguenza dei presunti inadempimenti nella nuova gestione della casa di riposo.

"La società My Home, confidando in una sentenza favorevole ad aprile prossimo, intende continuare la propria attività e svolgere la gestione dedicando la massima attenzione alle esigenze degli ospiti e fornendo una elevata qualità di servizi alla persona".

"Il TAR ha motivato la propria decisione rilevando, tra l'altro, l'insussistenza di un pericolo per la salute e la sicurezza degli ospiti della struttura in quanto, con il verbale del 10 novembre 2021, i funzionari dell'ASL 1, che hanno condotto l'ispezione, hanno dato atto che "le carenze sono state superate". - sottolineano da My Home - vi sono le condizioni per l'esercizio di una gestione efficiente ed efficace".