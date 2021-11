Ginnastica: ottimi risultati domenica scorsa a Genova per gli atleti della Riviera dei Fiori (Foto)

Si è svolta domenica scorsa, al PalaDiamante di Genova Bolzaneto, la 3ª prova del campionato regionale di Serie D di ginnastica artistica femminile. La prova di squadra prevedeva l’esecuzione di 3 esercizi al volteggio, alla trave ed al corpo libero con classifica del totale dei 9 esercizi.

Interessanti i punteggi ed i risultati ottenuti dalle ginnaste della Riviera dei Fiori che dopo vari mesi sono potute ritornare alle gare del settore agonistico confrontandosi con le coetanee dell’intera regione.

Nel livello LC Allieve gradino più alto del podio per la Riviera con le ginnaste Serena Conio, Giorgia Giovannini e Matilde Pescador; nelle junior vince l’Andrea Doria con la Riviera che ottiene un argento con Rebecca Amoretti, Elisa Arnaldi, Sara Papirio e Alessia Saccoccia e bronzo per le compagne Alice Pegoraro, Elena Stella, Enkela Dalani ed Aurora Colonna. Nell’LB allieve bronzo per Marie Calvo Sangare, Camilla Guastamacchia, Sara Pappaterra e Sofia Speciale.

Altro podio nella categoria junior per le Rivierine che ottengono un argento con Angelica Abbo, Elisa Voci e Camilla Longo. Infine nella LA Allieve le nostre giovani ginnaste sono state ‘tradite’ dalla trave. Dopo punteggi al volteggio e corpo libero in linea per ottenere un posto sul podio, alcune cadute a trave le hanno fatte ‘scivolare’ al 6 posto. Brave comunque Alice Bovenzi, Martina Parente, Ilaria Vitulano e Lorenza Zunino, all’esordio in questo tipo di competizioni.

Soddisfatte le tecniche Angelica Stella, Sonia Di Marcoberardino e Marzia Riccardi già al lavoro sui nuovi elementi di difficoltà da inserire negli esercizi della prossima stagione che nella ginnastica segue l’anno solare con le prime prove dei campionati in programma a fine gennaio inizio febbraio che ci vedranno nuovamente protagonisti.

Nel prossimo fine settimana la sezione di ritmica tornerà in pedana a Quiliano con Angelica Pavan e Marie Panizzi che disputeranno le gare del Campionato Regionale Individuale Silver LC. Anche se la situazione generale dello sport rimane ‘complicata’ con tante incertezze, il sodalizio cerca di tenere alto il morale e le motivazioni dei propri atleti e, per sabato prossimo, ha programmato una trasferta a Milano dove assisteranno al Grand Prix di ginnastica con la partecipazione di atleti italiani e stranieri di livello assoluto molti medagliati nei recenti giochi olimpici di Tokio.