Automobilismo: la scuderia ponentina Xrt verso la Ronde Colli Monferrato e la 'Grande corsa'

Archiviate le soddisfazioni di Imperia e del suo Valli Imperiesi, chiuso con la vittoria assoluta fra le scuderie presenti, la compagine sanremese è decisa a proseguire la sua stagione agonistica con due appuntamenti di rilievo, la 24esima edizione del Rally Ronde Colli del Monferrato con sede a Moncalvo (AT) e la settima La Grande Corsa di Chieri.

Competizione moderna di domenica prossima e manifestazione storica del 27 Novembre la seconda con la validità di finale nazionale del Trofeo TRZ. "Conteremo su due equipaggi - dicono dal sodalizio - uno fra le dolci colline astigiane e l’altro nelle campagne torinesi, per un’esperienza a tutto tondo. Mattia e Stefano Didero saranno i nostri valorosi portacolori nella corsa organizzata dalla VM Motor Team e con loro anche la fida Peugeot 106 Rallye #75 reduce dal Trofeo delle Merende a metà Ottobre. Davanti ai due giovani valsusini un nastro di asfalto di circa nove chilometri che dal paese di Castelletto Merli porterà fino a Moncalvo dove verrà affrontata la celebre Zeta, una doppia inversione che richiama sempre centinaia di spettatori".

Chieri e l’evento intitolato alla memoria di Nino Fornaca vedranno invece la partecipazione di Alessandro Tamagnini ed Andrea Demonte sulla prestante Opel Corsa GSi già utilizzata nel recente Giro dei Monti Savonesi Storico. Reduci dalla vittoria di categoria in Liguria, la coppia affronterà un impegnativo percorso da dieci prove speciali, tutte ricavate fra torinese ed alto astigiano, Moncucco, Laurino, Moransengo e Robella, quest’ultima da oltre tredici chilometri.

Insieme a loro, nella cittadina piemontese, anche il navigatore Antonello Moncada della partita su una Opel Ascona dopo le soddisfazioni di Imperia. Aspettiamo dunque il primo semaforo verde, quello di Moncalvo, dove alle 8.01 di Domenica prossima scatterà l’attesa Ronde mentre per Chieri e la sua Grande Corsa l’appuntamento è fissato per le 7.00 di Sabato 27 novembre, in bocca al lupo ai nostri portacolori, un po’ moderni ed un po’ storici.