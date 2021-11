Sanremo: aggiornata a domani la riunione tra sindacati e capigruppo per discutere dei tavoli al Casinò

Nulla di fatto, almeno per ora, dalla riunione tra i Capigruppo consiliari di Sanremo e i sindacati del Casinò, che avevano chiesto un incontro per poter esporre le problematiche derivanti dalla riorganizzazione del gioco ‘lavorato’ alla casa da gioco matuziana.

L’incontro, convocato oggi on line dal Presidente del Consiglio Alessandro Il Grande, è iniziato in ritardo e, vista la riunione di una Commissione consiliare già prevista per le 12, è stato fermato e rinviato a domani alle 12.30. In apertura il Presidente ha confermato che i Capigruppo poco o nulla possono fare per la questione, che deve essere affrontata con il Cda.

Non è dello stesso avviso l’opposizione e, nel corso della riunione di oggi i sindacati hanno parlato delle vicende venutesi a creare nelle ultime settimane mentre, nella riunione di domani saranno anche presentate alcune slide, all’interno delle quali le organizzazioni di categoria proporranno le loro idee sulla gestione dei tavoli alle sale francesi.

Per ora al Casinò permane lo sciopero di Cgil, Cisl e Snalc mentre, lo ricordiamo, oggi pomeriggio è previsto un nuovo incontro fissato dal Cda con Uil e Ugl per trattare nuovamente sulle proposte fatte lunedì scorso mentre i tavoli vengono aperti al Casinò, a seconda della disponibilità dei dipendenti che non sono in sciopero, ovvero quelli iscritti a Uil e Ugl.

Nelle ultime serate, infatti, è stata regolarmente aperta la roulette 'live' e anche uno dei tavoli di fair roulette 'francesizzata'.