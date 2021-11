Sanremo: Franco Forte con l’ultimo libro ‘L’uranio di Mussolini’ (Mondadori) ai Martedì Letterari del Casinò

Il 23 novembre alle 16.30 i Martedì Letterari presentano Franco Forte con il volume “l’Uranio di Mussolini” (Mondadori) scritto con l’apporto di Vincenzo Vizzini. Introducono l’autore lo storico Matteo Moraglia, editore della casa editrice Leucotea e la curatrice della rassegna Marzia Taruffi. Loredana De Flavis, attrice della Compagnia del Teatro dell’Albero interpreterà alcuni brani dell’opera. L’incontro è inserito nel piano di Formazione dei Docenti.

Ragusa, 1934. Il commissario Vincenzo Ibla, investigatore all'apparenza indolente ma acuto osservatore, viene spedito sotto il sole di luglio alle cave di Spaccaforno: tra le rocce è stato rinvenuto un cadavere, ma è al confine di due giurisdizioni, e le rispettive questure sono già pronte a rimbalzarsi a vicenda la responsabilità delle indagini. Appena vede la salma, però, Ibla capisce che il caso è suo, perché la vittima è Vittorio Borgia, un suo vecchio compagno d'armi, ora miliziano fascista. Sembra un semplice omicidio passionale, ed è quindi con una certa sorpresa che il commissario apprende dell'imminente arrivo da Milano di un certo Franco Durante, un funzionario fascista che, pare, Mussolini in persona ha inviato a Ragusa per coadiuvarlo nella ricerca dell'assassino di Vittorio. Uomo del Nord tutto d'un pezzo, Durante segue con impazienza il lavoro di Ibla, che da parte sua ricambia con tutto il sospetto per un uomo di una cultura così lontana dalla Sicilia. Presto, però, i possibili moventi dietro l'omicidio di Vittorio raddoppiano e si ramificano verso mondi e intrighi sempre più oscuri e complessi, costringendo i due a proteggersi e sostenersi a vicenda, solo per scoprire che la combinazione delle loro peculiarità a prima vista incompatibili può rivelarsi la chiave per sciogliere l'enigma.

Franco Forte, nato a Milano nel 1962, è giornalista professionista, scrittore, sceneggiatore, Direttore Editoriale Mondadori.

Vincenzo Vizzini, nato a Noto nel 1958, vive da sempre a Marina di Ragusa. E’ autore di racconti gialli per Mondadori, vicedirettore della Writers Magazine Italia e ha scritto il manuale bestseller Come si scrive un racconto.

Il 30 novembre alle 16.30 Sala Biribissi Gabriele Beccaria, giornalista scientifico, penna de La Stampa, e Massimo Inguscio, fisico e già Presidente del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), illustreranno il volume: 'Come potrebbe essere il domani' (Bur Rizzoli).