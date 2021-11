Regione Liguria: al via la premiazione del concorso ‘Lavoro nel bosco’ per le scuole di Imperia

Domani a Imperia, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, saranno premiati i ragazzi delle scuole primarie e secondarie della provincia di Imperia che hanno partecipato al Concorso “Il lavoro nel bosco”, un’iniziativa sostenuta dal Progetto Europeo Alcotra “Evoforest”, per supportare la formazione professionale e l’inserimento al lavoro degli operatori forestali. All’evento parteciperanno il vice presidente di Regione Liguria e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana e in video collegamento l’assessore all’Istruzione e Formazione Ilaria Cavo.

Al concorso, promosso dalla Regione e dal centro di educazione ambientale del Parco Alpi Liguri per comprendere e valorizzare l’interesse dei giovani verso questa importante risorsa, sono state invitate a partecipare tutte le classi primarie e secondarie della provincia. Sette istituti, per un totale di 240 alunni, si sono “sfidati”, inviando circa 60 elaborati e interpretando tramite disegni, plastici, fotografie e temi il lavoro in bosco, riscoprendo le tradizioni e fornendo una visione dei loro desiderata odierni e futuri.

Gli elaborati, indipendentemente dell’età dei partecipanti (dai 7 ai 14 anni), sono stati di alta qualità ed hanno messo a dura prova la giuria. “Il tema proposto dal concorso ha coinvolto intensamente i giovani studenti - commenta il vice presidente Alessandro Piana - e ha rimarcato l’estensione del bosco pari ai tre quarti del territorio ligure, percentualmente il dato più alto fra le regioni italiane. Non solo: tramite gli elaborati è stato centrato il valore di questa risorsa riuscendo a trasmettere anche l’importanza del lavoro dell’uomo nel presidio del territorio e della biodiversità, nelle attività qualificate lungo tutta la filiera produttiva, nei momenti di condivisione e di svago. In molti hanno evidenziato il ruolo del bosco come serbatoio di assorbimento e stoccaggio dell’anidride carbonica oppure come fonte di energia pulita e materia prima per l’ingegno e l’opera dell’uomo”.

Molta ricchezza, quindi, anche in termini di occupazione per le aree interne: una vera transizione ecologica. “Stiamo concludendo una straordinaria edizione del salone Orientamenti – afferma l’assessore all’Istruzione e Formazione Ilaria Cavo – che abbiamo dedicato proprio al tema della ripartenza, della reazione rispetto alle difficoltà che abbiamo affrontato negli ultimi due anni. Un messaggio che i ragazzi hanno colto appieno, a riprova dell’importanza delle attività di orientamento anche tra i giovanissimi, per aiutarli a comprendere quali siano le loro aspirazioni, i loro talenti da valorizzare ed esprimere in futuro anche nel mondo del lavoro. Questo concorso ha dato l’opportunità agli alunni delle scuole primarie e secondarie della provincia di Imperia di mettersi alla prova su un tema di strettissima attualità, che non ha caso è stato uno dei temi del Salone Orientamenti, ovvero quello del rispetto dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile di un territorio”.