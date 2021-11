Passeggiata Lions da Sanremo a Taggia per la Giornata Mondiale contro il Diabete (Foto)

Un successo la passeggiata Lions e i test della glicemia gratuiti, organizzati domenica scorsa in occasione della giornata mondiale contro il diabete dai Lions Club Sanremo Host, Sanremo Matutia, Arma e Taggia e Bordighera Ottoluoghi,

I quattro Lions Club, in occasione della giornata mondiale contro il diabete, hanno organizzato nei pressi del cinema Centrale con il pulmino polifunzionale del Lions Internationel del Distretto 108 Ia3 e a Arma di Taggia, nel piazzale Chierotti con un gazebo e dei mezzi della Croce Verde dei punti dì informazione e con dei medici professionisti effettuato oltre 220 test gratuiti della glicemia.

All'importante iniziativa era abbinata anche una “Camminata Lions non competitiva”, che da Sanremo arrivava ad Arma, attraversando la bella e funzionale pista ciclabile.

Numerose sono state le adesioni, sia per i test gratuiti della glicemia, sia per la “Camminata Lions” durante la quale, muniti di pettorina, oltre 70 persone, tra turisti, soci Lions e i alcuni gruppi di associazioni, hanno percorso circa 8 chilometri sulla pista ciclabile e all'arrivo è stato rifatto il test della glicemia per verificare l'abbassamento glicemico perché, come evidenzia lo slogan dei Lions e convalidato dalla scienza medica, “Se ti muovi il diabete si ferma”.

I rischi peggiori per i pazienti affetti da diabete mellito di tipo 2 sono dovuti all’insorgere delle complicanze che vanno purtroppo a colpire : occhi, reni, sistema cardiovascolare e sistema nervoso .

- Occhi: le persone con diabete mellito corrono il rischio di sviluppare diversi tipi di malattie degli occhi, fra cui retinopatia, cataratta e glaucoma, tutte malattie che possono portare alla cecità.

- Reni: il diabete può danneggiare i vasi sanguigni renali, rendendo difficile la purificazione del sangue ed è per questo la causa numero uno delle insufficienze renali.

- Sistema cardiovascolare: l’iperglicemia può danneggiare i vasi sanguigni, e portare alle complicanze cardiovascolari, fra cui ipertensione, colesterolo elevato e inspessimento delle arterie. Il diabete di tipo 2 aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari e ictus (che rappresentano circa il 75% di tutti i decessi dei soggetti diabetici). - Sistema nervoso: l’iperglicemia può danneggiare le cellule nervose al punto che il sistema nervoso potrebbe non inviare correttamente i segnali al corpo.

I disturbi di tipo nervoso colpiscono principalmente mani e piedi (piede diabetico), ma i danni di tipo nervoso possono colpire altri organi del corpo come il tratto digerente, la vescica e gli organi sessuali causando, spesso, casi

“Si ringrazia per l'aiuto e la collaborazione offerta da Enti e Associazioni che hanno contribuito al successo dell'evento: Comune di Sanremo, Comune di Taggia, Area 24 Spa, Assessorato al Turismo, Polizia Municipale di Sanremo. Un ringraziamento particolare per la collaborazione ai Rangers d'Italia di Imperia-Sanremo, alla Croce Rossa Italiana, alla P.A. Croce Verde di Arma di Taggia, alla Protezione Civile Comune di Taggia, i medici e volontari che hanno effettuato i test della glicemia (Mimma Espunato, Maurizio Raffa, Guido De Angeli e l'infermiera Mimma), al Direttore Roberto Bellini di Spazio Conada di Arma di Taggia. Hanno aderito all'iniziativa le Associazioni: ADGP (Ass.ne Diabete Giovanile Ponente), AS.LI.DIA (Ass.ne Ligure lotta contro il Diabete), Cuori in Movimeto, ANWI (Ass. Nordic Walking Italia - Ponente Ligure)” dichiarano gli organizzatori.