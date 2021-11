Domani a Vallecrosia si apre la rassegna comunale di 'Aspettando il Natale 2021'

Anche questo 2021 sta giungendo al termine. Sono stati mesi veramente difficili segnati da pandemia e problematiche economiche, le limitazioni alla socialità in presenza hanno ancor più rattristato specie chi per età e problematiche varie è più fragile tra di noi. L'Amministrazione comunale di Vallecrosia ora però può guardare al futuro con più ottimismo, la Comunità si è rimessa in moto così come del resto tutta la Nazione e l'Amministrazione Comunale è sicura che si uscirà tutti tutti insieme dalla crisi più difficile dal dopoguerra.

Quindi con fiducia il Sindaco Armando Biasi, con l'Amministrazione Comunale tutta, tramite il calendario di eventi comunali di “Aspettando il Natale 2021”, ha inteso avviare un percorso ricco di novità e meritato svago, proposte di incontri con la cittadinanza per vivere insieme con serenità e gioia le atmosfere del Natale.

Le iniziative, tutti ad ingresso gratuito e con possesso di Green Pass, si apriranno con un'interessante conferenza e presentazione di un libro.

Venerdì 19 novembre ore 17,30, presso Sala polivalente comunale di Vallecrosia (solettone sud di Via C. Colombo); il titolo dell'opera è “108 lettere dal fronte Russo”. L'autore, il ventimigliese Bernardino Veneziano, illustrerà le vicende degli uomini dell'89° Reggimento fanteria di stanza a Ventimiglia che fu inviato sul fronte Russo nel 1942 e fu quasi interamente annientato. Tante commuoventi testimonianze dirette rese dai giovani, quasi tutti abitanti nell'estremo Ponente Ligure, che scrivevano dal fronte alle proprie famiglie.

Le iniziative continueranno poi:



Domenica 21 novembre ore 10,00 Lungomare G. Marconi incrocio Via 1° maggio partenza corsa e camminata non competitive, pro campagna contro il diabete a cura del Lions Club International

Giovedì 25 novembre ore 18,00, Sala polivalente comunale, in occasione della giornata contro la violenza alle donne, a cura dell’Assessorato comunale ai Servizi Sociali, un omaggio musicale degli allievi dell’Istituto musicale G.B. Pergolesi offerto dall’Associazione Bethel; alle ore 20,45 si terrà la videoproiezione di brani dello spettacolo “Ti amo da morirNe” dibattito a cura dell’Associazione Bethel

Sabato 27 novembre, ore 17,30, Sala polivalente comunale, Presentazione libro “Legionari del Duce – tra storia e memoria 1936-1945” del prof. Graziano Mamone docente Università di Genova, a cura dell’Associazione Il Ponte

Domenica 28 novembre ore 16,30, Sala polivalente comunale, Concerto a cura dell’Istituto Musicale G. B. Pergolesi

Domenica 28 novembre ore 18,15, Sala polivalente comunale, Vernissage mostra fotografica “Islanda dei ghiacci: la natura innanzitutto “ di G. Salerno (sarà aperta fino al 12 dicembre).

Giovedì 2 dicembre ore 20,45, Sala polivalente comunale, Conferenza sull’Autostima a cura dell’Associazione Noi4You dal titolo “Le donne, il lavoro e la maternità…e gli uomini?”, relazionerà la psicologa dott.ssa Guendalina Donà

Venerdì 3 dicembre 17,30, Sala polivalente comunale, presentazione libro “La Libera Repubblica di Pigna” dello storico locale Paolo Veziano, a cura dell’Associazione Il Ponte

Domenica 5 dicembre ore 16,30, Sala polivalente comunale, spettacolo teatrale “La stella a otto punte” a cura della Compagnia Stabile di Vallecrosia Teatro della Luna

Mercoledì 8 dicembre ore 16,30, Sala polivalente comunale, concerto pianistico di Veronica Rudian

Domenica 12 dicembre ore 16,30, Sala polivalente comunale, concerto coro e solisti dell’ Istituto Musicale G.B. Pergolesi

Domenica 12 dicembre ore 20,45, Sala polivalente comunale, concerto “Evento Fine Masterclass Natural Mix Singing®“ a cura Istituto Musicale Modern Sound School

Venerdì 17 dicembre ore 17,30, Sala polivalente comunale, presentazione libro “Lettere dal fronte: la guerra di Dino lettera per lettera” del dr PhD Enrico Maria Ferrero, docente Università di Torino, a seguire inaugurazione mostra fotografica e documentale sulla II Guerra Mondiale vista da un artigliere italiano poi deportato in Germania (mostra aperta fino al 22 dicembre), a cura dell’Associazione Il Ponte

Venerdì 17 e Sabato 18 dicembre, Solettone sud di Via C. Colombo, intrattenimenti vari nel “Villaggio di Natale” a cura dell’Associazione il Borgo Antico

Sabato 18 dicembre dalle ore 17,30, Sala polivalente comunale, presentazione libro “L’immagine ritrovata”, a cura del Prof. Giorgio Caudano

Domenica 19 dicembre ore 10,00/12,00 e 14,30/17,00, Area Pista pattinaggio-Sala polivalente comunale, Auguri e strenna natalizia ai nuclei familiari con un ultrasettantenne residente a cura Associazione Il Borgo Antico

Venerdì 31 dicembre, solettone sud, avvio “Festival dello Street Food” e concerto serale di fine anno

Venerdì 31 dicembre, Sabato 1, Domenica 2 gennaio, solettone sud di Via C. Colombo, Street food con intrattenimenti vari promossi dall’Associazione Il Borgo Antico

Domenica 2 gennaio 2022, ore 15,00, pista pattinaggio solettone sud Via C. Colombo attrazioni per i più piccini….a cura Associazione Il Borgo Antico

Mercoledì 5 gennaio 2022, ore 20,45, Sala polivalente comunale, Spettacolo Teatrale “Viaggio in Italia” a cura di Reading & Drama