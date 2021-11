Panettone e pandoro della pasticceria Dolciaria B.B. di Arma di Taggia sono i dolci della tradizione che non possono mancare sulla tavola delle Feste Natalizie

Come di consueto ogni anno il laboratorio della pasticceria Dolciaria B.B. di Arma di Taggia nei mesi che precedono il Natale, si adopera con passione e dedizione per arrivare puntuale all’appuntamento con le festività più attese dell’anno. Il Panettone artigianale viene proposto in tante varianti, dal panettone tradizionale a quello glassato con mandorle ai panettoni con farciture più ricche. Il panettone tradizionale e quello glassato vengono realizzati in tre formati, 1 kg, 750 grammi e 500 grammi. I panettoni farciti sono solo da 1 kg e vengono proposti al pistacchio, alla nocciola ed ai marroni con crema e glassatura.

Invece, il pandoro artigianale proposto dal laboratorio della pasticceria Dolciaria B.B è un dolce soffice dal profumo delicato e irresistibile, preparato seguendo la ricetta tradizionale che vede l’utilizzo di ingredienti semplici e sani. Il pandoro viene realizzato in quattro formati: 1 kg, 750 grammi, 500 grammi e 100 grammi. Ogni tipo di panettone e pandoro richiedono una lievitazione lunga e cottura diversa rispetto al formato.

“Nella nostra produzione artigianale – ci spiega il titolare Roberto Fiumara - nascono dolci unici con ingredienti semplici che sposano le tradizioni e regalano un tocco di novità. Tutti i nostri prodotti sono preparati artigianalmente all’interno del nostro laboratorio, con cura e passione. Nella preparazione dei panettoni e dei pandori utilizziamo solo ingredienti di prima scelta, sani e genuini, quelli più semplici: farina, zucchero, uova, lievito, burro. Il gusto e la fragranza lasciamo che siano i clienti a giudicarli”.

Ricordiamo che la Dolciaria B.B. si dedica principalmente alla produzione con vendita all'ingrosso di pasticceria secca e paste bar, con un piccolo spaccio aziendale dove effettua vendita anche ai privati. L'azienda è in grado di accontentare tutte le esigenze dei suoi clienti.

Se siete una pasticceria, una panetteria, un bar, un ristorante o un hotel e desiderate un prodotto di qualità da offrire ai vostri clienti, non esitate a contattare direttamente il laboratorio al 0184 43771 oppure il 334 14 13 234 (anche whatsapp).

La pasticceria Dolciaria B.B. si trova in Regione Prati e Pescine, 15 a Arma di Taggia.

Per ulteriori informazioni potete visitare il Sito, la pagina Facebook, oppure visitare il profilo Instagram.