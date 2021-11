Ventimiglia: passeur arrestato dalla Polizia di Frontiera, stava portando in Francia 4 stranieri sulla A10

Due arresti, alla barriera autostradale e nei pressi di Ponte San Luigi a Ventimiglia da parte della Polizia di Frontiera Si tratta di un passeur francese di 28 anni, intercettato durante un servizio di cooperazione italo-francese mirato proprio al contrasto dell’immigrazione clandestina nell’ambito delle cosiddetta ‘Pattuglia Mista’.

Gli agenti dei due Paesi, in servizio alla barriera autostradale, hanno notato una Citroen C4 con targa francese che, con diverse persone a bordo, tentava di oltrepassare il confine. Il passeur, resosi conto di essere inseguito dagli agenti, si è fermato cercando di far scendere i clandestini in mezzo alla carreggiata ma, una volta raggiunto ha ripreso la corsa però invano perché, poco dopo, è stato bloccato. Dall’auto sono scesi 4 stranieri (3 egiziani e un ivoriano) mentre il passeur, che ha detto di aver percepito 120 euro ciascuno per far loro attraversare la frontiera, è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo, con numerosi precedenti penali in Francia, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito per direttissima.

Il secondo è un egiziano di 38 anni, arrestato dopo gli accertamenti svolti dalla Polizia di Frontiera a seguito del suo respingimento da parte francese. A sua carico, infatti, c’era un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di carcerazione, emesso a ottobre dalla Corte di Appello di Roma, dovendo espiare 4 mesi di reclusione, per spaccio di droga. Ora è in carcere a Sanremo.

Prosegue così l’attività di prevenzione e controllo da parte della Polizia di Frontiera di Ventimiglia, che opera lungo la linea confinaria nell’arco delle 24 ore. Questo permette di assicurare alla Giustizia numerosi latitanti e reprimere reati legati all’immigrazione clandestina.

I dispositivi messi a punto dal Dirigente del Settore, Martino Santacroce, in linea con le disposizioni impartite sia dal Prefetto di Imperia Armano Nanei che dal Questore Felice Peritore, consentono il raggiungimento di importanti risultati di servizio.