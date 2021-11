Tragico incidente a Genova: muore una donna di 36 anni ex dipendente di Asl 1 (foto e video)

Tragico schianto questa mattina in via dei Mille a Genova. Un autobus si è scontrato contro uno scooter con a bordo una donna di 36 anni, Teresa Cavallero, morta mentre i sanitari la stavano soccorrendo tentando di salvarle la vita. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Polizia e la Polizia Locale che ha chiuso il transito in via dei Mille e in via Redipuglia.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, nell'incidente sarebbe coinvolto anche un ciclista. La donna, forse nel tentativo di evitarlo, avrebbe sbandato e sarebbe andata a finire contro un'auto, e poi contro il bus che, arrivando in direzione opposta, non ha potuto evitarla.

La vittima, Teresa Cavallero era una giovane medico anestesista che lavorava all'ospedale 'Galliera'. Nata a Genova, aveva lavorato, sempre come anestesista, al 'Gaslini' e al 'San Martino' e in Asl1 imperiese.