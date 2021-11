Sanremo: colpo di sonno alla guida, auto si ribalta sull'Aurelia all'altezza di Bussana (Foto)

Incidente e strada chiusa per diversi minuti questo pomeriggio sull'Aurelia all'altezza di Bussana, poco dopo il supermercato Carrefour in direzione Arma di Taggia.

Pare che un uomo si sia addormentato mentre procedeva sulla strada alla guida della propria Dacia Duster finendo poi per ribaltarsi invadendo la corsia opposta. Per fortuna in quel momento non stavano transitando mezzi nell'altra direzione di marcia.

A bordo della vettura, oltre al guidatore, anche una donna di 79 anni che è dovuta ricorrere alle cure del 118 per le ferite riportate. Quasi illeso il guidatore. Entrambi sono originari di Bologna.

Sul posto, oltre alla Croce Verde di Arma di Taggia, anche l'automedica del 118 e i Carabinieri.