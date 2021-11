Sanremo: il Comune fa squadra con l’istituto ‘Ruffini-Aicardi’ per la cura dei fiori nel parco di villa Ormond

Il Comune di Sanremo prosegue nella collaborazione con gli istituti di zona per i progetti di alternanza scuola-lavoro. Nelle ultime settimane palazzo Bellevue ha approvato la proposta di convenzione con l’istituto ‘Ruffini-Aicardi’ per un cantiere didattico informativo che porti alla valorizzazione delle aiuole pubbliche con lavori che siano anche una crescita per i ragazzi della scuola.



Un progetto da 24 mila euro che porterà alla manutenzione ordinaria, alla piantumazione e alla cura delle essenze floreali del parco di villa Ormond per l’anno scolastico 2021/2022. Il pagamento all’istituto prevede il 30% entro il 31 gennaio, un altro 30% entro il 31 maggio e un ultimo 40% entro il 31 agosto.



Imponente la quantità di fiori che saranno piantati. In inverno: 5 mila ciclamini, 5 mila viole, 100 arbusti in varietà, 50 basket viole e 5 mila viole vaso 16. Tante le varietà previste per la primavera/estate: 300 angelonia, 100 arbusti in varietà, 1.500 begonia dragon/dragon, 1.500 begonia big/dragon, mille begonia, mille coleus, 200 coreopsis, 200 gazania, 300 impatine NG, 100 osteospemun, 200 senecio cineraria, 200 tagetes, 100 gaura, 100 rudbekia, 300 ipomea, 50 vaso basket, 100 lavanda e 200 impatientis fiore di vetro.

Un progetto ricco e ambizioso che da un lato permetterà al parco di splendere con i colori dei fiori e di avere una manutenzione efficace e, dall’altro, consentirà una importante crescita formativa sul campo agli studenti del ‘Ruffini-Aicardi’.