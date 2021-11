Sanremo: domani e domenica sulla 'Bavaria 44' doppia giornata di 'orientamento' per il Polo Tecnologico Imperiese

Con la propria imbarcazione ‘Bavaria 44’, domani (dalle 10 alle 16) e domenica (dalle 10 alle 13.30) al molo B11 di Portosole a Sanremo, docenti e alunni Polo Tecnologico Imperiese, accoglieranno le famiglie e i giovani per approfondire le molteplici offerte formative destinate a coloro che frequenteranno le scuole superiori.

Con visite a bordo si potranno ricevere informazioni sulla complessa offerta formativa del ‘Polo’ formata da: Istituto Tecnico Industriale ‘Galilei’ (corsi con sezione Chimica e Materiali sezione Informatica e telecomunicazioni e sezione Elettronica), dell’Istituto Professionale Servizi Sanitari e Commerciali ‘Calvi’ (innovativo e unico in provincia corso quinquennale di servizi commerciali indirizzo Web Community Manager per la gestione dell’azienda digitale e il commercio elettronico e il corso servizi per la sanità e l'assistenza Sociale, che offre la possibilità di frequentare parallelamente, in accordo con Alisa e Asl 1 Imperiese, il Corso di Qualifica Professionale abilitante alla professione di Operatore Socio Sanitario per gli studenti lavoratori o per il recupero degli anni scolastici, propone due corsi serali per servizi commerciali e servizi per la sanità e l’assistenza sociale) e l’Istituto Nautico ‘Andrea Doria’ (informazioni relative ai due corsi diurni, macchine e coperta, ed anche un corso serale per la sezione nautica che consentirà a chi ha interrotto gli studi di completare il percorso formativo e di conseguire il diploma).

La scuola, la direzione e i docenti referenti per l’Orientamento ringraziano la Marina di Portosole e la Portosole Cnis per la collaborazione gratuita prestata nell’ormeggio e stazionamento della imbarcazione alla luce delle finalità della scuola. Per informazioni: 0183 295958 o al link.