Sanremo: da lunedì a venerdì prossimi via Nino Bixio chiusa per l'abbattimento di quattro pini marittimi

Si svolgeranno la prossima settimana le operazione di abbattimento di quattro pini marittimi in via Nino Bixio e, per questo, la strada sarà totalmente chiusa al traffico nel corso della giornata.

La chiusura è prevista, da lunedì a venerdì prossimi dalle 8 alle 17 e il tratto interessato è quello compreso tra l’intersezione con corso Mombello, fino a quella con via Gioberti. Nell’occasione sarà vietato il transito, la sosta e la fermata con rimozione forzata.

Il percorso alternativo per i mezzi pesanti è quello di via Roma mentre, gli altri potranno anche transitare da via Nazario Sauro, nella zona portuale.