Bordighera: il 14 dicembre le celebrazioni per il 10° anniversario della Polizia Locale

Martedì 14 dicembre avrà luogo la festa per il 10° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Municipale, per il Comando un momento importante e solenne da sottolineare con una celebrazione ufficiale a presenza delle autorità civili e religiose.



Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Antonio Suetta a cui seguiranno i riconoscimenti e le premiazioni di ordine morale a tutti gli agenti che si sono contraddistinti per il loro impegno e per le attività di particolare rilievo. Cerimonia a cui parteciperanno naturalmente i membri dell'amministrazione, il consiglio comunale e i cittadini. Infine verrà allestito un rinfresco.



Un traguardo importante per le forze dell'ordine e certamente anche un'occasione per ringraziare chi lavora duramente e costantemente al servizio del cittadino, con abnegazione e impegno al fine di garantire ordine e sicurezza.