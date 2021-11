Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 18 a domenica 21 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE

SANREMO

9.00. Passeggiata urbana a cura dell’Associazione ‘Cuore in Movimento’ con partenza dal centro città Sanremo fino al Golf degli Ulivi - 9 km. ca. con salite 170mt dislivello (i dettagli a questo link)



10.00. La nutrizionista Dott.ssa Elisa Ricolfi incontra le neo mamme per parlare di svezzamento. Centro di Promozione Famiglia, str. Rocca 9, ingresso libero con green pass (vaccinati o con tampone negativo)

21.00. ‘Beethoven Eroico’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretto dal M° Volodymyr Sirenko con Oleksandr Semchuk - Violino, Denis Shapovalov - Violoncello, Giuseppe Albanese – Pianoforte (25 euro). Teatro dell’Opera del Casinò (prenotazioni QUI)

IMPERIA



10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

15.00-18.00. Nel 700° anniversario di Dante Alighieri, conferenza del Prof. Davide Barella dal titolo ‘Leggere Dante, Dante che legge: libri e lettura nella Divina Commedia’. Salone S. Agostino, Piazza Bassi 1, ingresso libero

BORDIGHERA



10.00-12.00. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza regionale creata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 21 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-1.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (tutti i giorni sino alle 23, il venerdì e il sabato a mezzanotte, vigilia dei giorni festivi a mezzanotte eccetto il 18 novembre all'una)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03



18.00-20.00. Ultimo giorno dell'esposizione collettiva di arte Contemporanea alla galleria Espace 22, Bd d’Italie 22

20.00. ‘Madama Butterfly’ di Giacomo Puccini (gala) con Aleksandra Kurzak, Annalisa Stroppa, Marcelo Puente, Massimo Cavalletti, Philippe Do, Fabrizio Beggi, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Giampaolo Bisanti. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

20.30. ‘Sacha Guitry Intime: spettacolo di e con Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (più info)





VENERDI’ 19 NOVEMBRE

SANREMO



9.00. Escursione da Verezzo Sant’Antonio al Monte Colma accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (8 euro). Ritrovo dalla ex-stazione ferroviaria oppure 9.30 dalla chiesa di Verezzo Sant’Antonio, info 338 1375423 (più info)



20.00. ‘Una vita al servizio dello sport motoristico’: conferenza dell’Ing. Claudio Berro, team manager Formula 1 dal 1994 al 2007, testimone dell’epoca di Michel Schumacher del titolo mondiale della rossa con Kimi Raikkonen. Evento a cura del Panathlon Club Imperia–Sanremo. Ristorante dell’Hotel Bel Soggiorno, Corso Matuzia 41, info 0184 667631

21.00. 7ª edizione del ‘Sanremo international guitar Festival & competition’: concerto acustico dei chitarristi Andrea De Vitis & Giulio Tampalini. Direttore il M° Diego Campagna. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero e gratuito (più info)

IMPERIA



9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘Imperia che sarà’ con foto storiche, immagini di attualità e progetti per il futuro di Imperia. Palazzo Civico, fino al 28 novembre

10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)

10.00. ‘Tavolo del Futuro’: Incontro-Confronto di idee con i giovani imperiesi. Villa Faravelli

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)



BORDIGHERA



15.00-17.30. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid



TAGGIA



18.00. Presentazione di ‘Haiku della Peste II’, il nuovo libro di poesie di Gianni Cascone. Poesie e brani letti da Marco Barberis e Roberta Andreetto + presentazione laboratorio di scrittura ‘Nostos, il ritorno, racconti individuali’. Banchéro Caffè, Palazzo Soleri, via Soleri 12, prenotazione obbligatoria, Green pass obbligatorio. Info 393 914 5584



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza regionale creata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 21 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

11.00-24.00. Luna Park al Porto di Monaco fino al 19 novembre (ultimo giorno)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.00. In occasione della Festa nazionale monegasca, ‘Notte Spagnola’: recital lirico di Plácido Domingo, baritono, Saioa Hernández, soprano, Ismael Jordi, tenore, la Compagnia di danza Antonio Gades e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo diretta da Jordi Bernacer. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)

20.30. ‘Sacha Guitry Intime: spettacolo di e con Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (più info)

NICE



20.30. ‘Riscopri Rameau dalla penna di Saint-Saëns’: concerto dell’Ensemble Baroque de Nice con Florence Malgoire (violoino). Eglise St Martin-St Augustin (più info)



SABATO 20 NOVEMBRE

SANREMO



10.00. ‘La Sanremo di Italo Calvino’: visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino alla sua casa, alle scuole da lui frequentate ed ai luoghi da lui preferiti, con lettura di brani dei racconti sanremesi, dove sono stati ambientati (8 euro). Ritrovo sotto il ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)

16.30. Per il ciclo ‘San(r)emo Lettori’, presentazione del libro ‘ll nodo magico. Ulisse, Circe e i legami che rendono liberi’ (Mondadori) di Cristina dell’Acqua. Modera l’incontro Patrizia Milanese, docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura dell'attore Eugenio Ripepi. Roof dell’Ariston, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid

17.00. Premiazione dei 20 vincitori di ‘Area Sanremo’ (4 accederanno a ‘Sanremo Giovani 2021’. Palafiori in corso Garibaldi

21.00. 7ª edizione del ‘Sanremo international guitar Festival & competition’: concerto acustico dei chitarristi Diego Campagna & Olesya Rusina + ‘Solo Duo’ con Lorenzo Micheli, Matteo Mela. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero e gratuito (più info)

IMPERIA

9.00-19.00. ‘Aspettando il Centenario’: mostra ‘Imperia che sarà’ con foto storiche, immagini di attualità e progetti per il futuro di Imperia. Palazzo Civico, fino al 28 novembre

10.00-19.00. Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis, sino al 21 novembre (h 10/12-16/19)



10.30 & 11.15. Fiaba-concerto dal titolo ‘Il Pescatore’ in occasione della giornata internazionale dei diritti dei bambini a cura dell'associazione Pantà Musicà organizza Struttura del Consorzio Porto Peschereccio Oneglia, sul molo lungo (alle h 10.30 per i bambini da 0 a 3 anni e alle h 11.15 per bambini da 4 a 6 anni), prenotazione obbligatoria al 392 9516481

15.00-19.00. Mostra-Vendita di lavori di ricamo, cucito e a maglia realizzati dalle volontarie del laboratorio del Gruppo A.I.FO. con ricavato a favore del Progetto di sostegno ai Programmi Socio-Sanitari di Porto Nacional nello stato del Tocantins in Brasile. Salone parrocchiale di Cristo Re, in Via Trento 11, anche domani, info 329 9715795

16.30. 19a edizione della Rassegna di musica sacra dalle piazze alle cattedrali: concerto per Organo, Flauto e Voce Recitante dal titolo ‘Florilegio Agostiniano’ con Ubaldo Rosso, flauto - Bruno Manassero, organo - Elena Zegna, voce recitante. Chiesa dell’Annunziata di Piazza Ulisse Calvi, ingresso libero ad offerta pro Basilica di San Giovanni Battista

21.15. Per la rassegna ‘T: come Teatro’, spettacoli ‘Una Patatina nello zucchero’ & ‘La sua grande occasione’ di Alan Bennett. Con Gianni Oliveri e Federica Siri. Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, anche domani, info 329 7433720 (più info)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA



16.30. In occasione della Giornata mondiale della prematurità, vendita delle torte della solidarietà con ricavato devoluto al Reparto Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Gaslini di Genova per l’acquisto di un ventilatore polmonare. Iniziativa a cura dell’associazione A Pria Presiuza. Oratorio di San Bartolomeo degli Armeni

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.45. ‘Festival di musica sacra’: Concerto dell’Ensemble Vocal Quilisma de Nice in ‘Christ lag in Todesbanden’. Chiesa di Notre-Dame de la Mer (più info)

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza regionale creata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 21 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

20.00. Per il ciclo Grande Stagione, recital di Marie-Nicole Lemieux, contralto e Daniel Blumenthal, pianoforte. In programma: Schumann, Beethoven, Hensel-Mendelssohn, Wolf, Chausson, Fauré, Charpentier, Duparc. Auditorium Rainier III (più info)

20.30. ‘Sacha Guitry Intime: spettacolo di e con Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (più info)



DOMENICA 21 NOVEMBRE

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, camminata a cura di Marco Rosso da Cosio d’Arroscia al Forte Montescio. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

21.00. Il Club per l'UNESCO di Sanremo presenta l'Opera Balletto in due atti ‘L'Inferno e i Bambini’ della Compagnia Ariston Proballet, ispirata alla ‘Divina Comedia’ di Dante Alighieri. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso gratuito, obbligo di mascherina e green pass

IMPERIA

9.00-19.00. Mostra-Vendita di lavori di ricamo, cucito e a maglia realizzati dalle volontarie del laboratorio del Gruppo A.I.FO. con ricavato a favore del Progetto di sostegno ai Programmi Socio-Sanitari di Porto Nacional nello stato del Tocantins in Brasile (h 9/12.30-15/19). Salone parrocchiale di Cristo Re, in Via Trento 11, info 329 9715795

10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra dal titolo ‘Imperia - 11 Antiche vie’. Galleria Rondò, piazza De Amicis (h 10/12-16/19)

17.00. Per la rassegna ‘T: come Teatro’, spettacolo dal titolo ‘Una Patatina nello zucchero’ & ‘La sua grande occasione’ di Alan Bennett. Con Gianni Oliveri e Federica Siri. Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, anche domani, info 329 7433720 (più info)

VENTIMIGLIA



9.00. ‘Circuit du Cap Ferrat’: escursione alla scoperta di Cap Ferrat accompagnati dalla guida AIGAE Antonella Piccone di Ponentetrekking (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608 (più info)

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 5 dicembre (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

10.30. Momento di confronto e riflessione su Mimmo Lucano, testimone di solidarietà e di accoglienza. Intervengono Silvia Sciandra (avvocato) e Fulvio Fellegara (segretario della Cgil). Prenzo sociale alle ore 12.30. Sede della Spes in corso Limone Piemonte, Green Pass obbligatorio, info e prenotazioni 333 3530598

VALLECROSIA



10.00. Camminata contro il diabete da Vallecrosia a Bordighera a cura dei Lions Club Bordighera Otto Luoghi e Bordighera Capo Nero Host. Ritrovo a Vallecrosia via Marconi, angolo via I° Maggio (locandina)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di documenti dipinti fotografie allestita in ricordo del pittore e incisore Enzo Maiolino nel quinto anniversario della sua morte. Sede dell'UCD-ANPI, in via Al Mercato 8, fino al 28 novembre, ingresso libero nel rispetto delle norme anti Covid

TAGGIA

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e Collezionismo (ogni terza domenica del mese). Viale delle Palme

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, camminata a cura di Marco Rosso da Cosio d’Arroscia al Forte Montescio. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)

DIANO MARINA

8.00. 1° Trofeo Sergio Poggi: 3 percorsi non competitivi (San Bartumè: 33 km; De Dian: 55 km; I'Mcycle: 70 km) attraverso tutto il territorio dell'entroterra dianese, aperta alle bici gravel, mountain bike e E-Bike, organizzata dall'Asd Dianese Outdoor (i dettagli a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



LUCINASCO

9.40. ‘Anello del Monte Acquarone da Lucinasco’: escursione accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (10 euro). Ritrovo al Lago di Lucinasco oppure alle 9 ad Imperia in Piazza Dante lato orologio, info 346 7944194 (più info)

FRANCIA

MONACO

00.00-14.00. ‘No Finish Line Nice’ (ultimo giorno): gara di beneficenza regionale creata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 8 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati. Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

15.00-19.00. ‘Conquista pacifica - L’estensione in mare di Monaco’: allestimento di archivi cartografici, fotografici, audiovisivi, cartografici e plastici, oltre a testimonianze raccolte appositamente per l'occasione da coloro che sono coinvolti in questi progetti di ampliamento. Salle d’exposition du Quai Antoine Ier, da martedì a domenica fino al 2 gennaio 2022, info +377 98 98 83 03

15.00. ‘Madama Butterfly’ di Giacomo Puccini (gala) con Aleksandra Kurzak, Annalisa Stroppa, Marcelo Puente, Massimo Cavalletti, Philippe Do, Fabrizio Beggi, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, diretto da Giampaolo Bisanti. Opera di Monte-Carlo - Salle Garnier (più info)

16.30. ‘Sacha Guitry Intime: spettacolo di e con Anthéa Sogno. Théâtre des Muses (più info)

