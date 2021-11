La nostra lettrice Cristina lancia un appello per il gatto ‘Gino’ che ieri, uscito per il suo solito giretto nella campagna dietro casa, non è rientrato.

“Siamo sicuri – scrive Cristina – che, essendo un bel gattone (certosino, castrato di circa 5 kg, socievole affettuoso e giocherellone) che qualcuno se lo sia portato a casa.

La zona in cui ‘Gino’ è scomparso da casa è quella dell’inizio di via Dante Alighieri a Sanremo. Per informazioni si può chiamare il numero 3395429543.