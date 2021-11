Fine settimana impegnativo per i cronometristi imperiesi tra Rally Ronde, Enduro e Downhill

Alla 10° edizione della Ronde Valli Imperiesi, rally organizzato dall’Imperia Corse che si è svolto lo scorso fine settimana nello splendido scenario tra il mare della città di Imperia e i monti del suo entroterra, il servizio di cronometraggio è stato svolto dalla FICr Federazione Italiana Cronometristi (Associazione Cronometristi Riviera dei Fiori) di Imperia.

Per l’invio dei tempi e delle penalità alla Direzione Gara e l’elaborazione delle classifiche sono stati impegnati 24 cronometristi che con professionalità e dedizione hanno certificato tutti i tempi della gara. I cronometri scriventi delle postazioni di inizio e fine della prova speciale e dello shakedown (le prove cronometrate del sabato) sono stati costantemente in contatto, tramite un’app, appositamente sviluppata dalla Federazione Cronometristi, con il centro classifiche organizzato nell’incantevole contesto sul molo lungo del Porto di Oneglia.

Tutti gli orari di passaggio, rilevati da fotocellule posizionate sulle linea di entrata e fine prova, ripetuta 4 volte, giungevano immediatamente ai PC del centro classifiche che gestivano la gara e che, a loro volta, li trasmettevano in tempo reale sul sito www.rally.ficr.it. In questo modo tutti i concorrenti e gli appassionati hanno potuto seguire in diretta l’evoluzione dei tempi cronometrati delle prova e delle classifiche sia assoluta che di classe.

E’ stata una domenica molto impegnativa per i Cronometristi Imperiesi. Infatti sono stati impiegati su tre fronti: il 10° Rally ‘Ronde Valli Imperiesi’ a Imperia, la 5a prova del campionato regionale Enduro (2° Memorial Orlando Dall’Ava a San Romolo) e l’Urban Downhill disputata a Grasse in Francia.

Per il prossimo mese di gennaio, la FICr di Imperia organizza un corso per i nuovi cronometristi. Chi volesse avvicinarsi al mondo del cronometraggio delle manifestazioni sportive potrà richiedere l’iscrizione al corso gratuito per allievi cronometristi inviando una email all’indirizzo crono.imperia@ficr.it.