Coppa Liguria: Vadino espugna 'Pian di Poma' per 1-2 e si aggiudica l'andata degli ottavi di finale. La Virtus Sanremo cercherà l'impresa nel ritorno del prossimo 8 dicembre

VIRTUS SANREMO – VADINO 1-2

Marcatori: 22’ rig. Conforti, 41’ Bonsignorio (Va.); 75’ Verrando (VS)

V.SANREMO – Nerenhausen; Abayomy, Saidi, Capuzzi, Libonati, Birliga, errando, Simbari, Bastita, Baidi, Capozucca. All.: Moroni

VADINO – Scola; Fejzillari, Valentino, Licata cap., Prudente, Balbo, Santanelli, Pollio, Milazzo, Tomao, Bonsignorio. All.: Giunta

Il Vadino prosegue la sua marcia anche nel mercoledì di Coppa e si aggiudica il primo round degli ottavi di finale contro la Virtus Sanremo. Successo importante per la squadra allenata da Alessandro Giunta che ha espugnato ‘Pian di Poma’ con il punteggio di 2-1. Il match di ritorno è in programma allo stadio ‘Annibale Riva’ di Albenga, il prossimo 8 dicembre.

Gli ingauni fanno la voce grossa anche in Coppa Liguria grazie alle reti segnate nel primo tempo da Conforti, su rigore al minuto 22, e da Bonsignorio (al secondo centro stagionale), poco prima dell’intervallo.

Nella ripresa, Verrando ha riacceso le speranze dei matuziani, ad un quarto d’ora dal termine, ma il gol non è bastato per agguantare il pareggio.

La Virtus Sanremo, capolista in campionato, incappa nella prima sconfitta stagionale. Il Vadino invece ingrana la quarta vittoria di fila: dopo il pirotecnico 4-4 contro la Villanovese all’esordio, ha inanellato un poker di successi.

Se in campionato la porta di Scola è ancora inviolata, i neroarancio hanno subito sei gol in Coppa Liguria: statistica che preoccupa relativamente dato l’ottimo gioco espresso oggi dalla squadra.