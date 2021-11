Calcio giovanile. Trasferta negativa per i 2008 della Polisportiva Vallecrosia Academy

Continua il campionato dei Giovanissimi Provinciali U14. I 2008 della Polisportiva Vallecrosia Academy, sabato pomeriggio, sono scesi in campo per la quarta giornata del girone A.

I Giovanissimi 2008 hanno affrontato, fuori casa, l'Imperia.

Trasferta negativa per i giovani biancorossi che hanno perso per 17-0.