Sanremo: sciopero al Casinò, domani doppia riunione dei sindacati con i capigruppo e il Cda. Si tornerà al lavoro?

E’ fissata per domani mattina alle 10.45, in teleconferenza, la riunione tra i sindacati del Casinò ancora in sciopero (Cgil, Cisl e Snalc) e la conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale di Sanremo, convocata dal presidente Alessandro Il Grande. All’incontro è stata confermata anche la presenza della Uil (sindacato che non è in sciopero) mentre non ci sarà l’Ugl.

Un incontro che arriva a quasi tre settimane dal ‘muro contro muro’ tra sindacati e Cda del Casinò sulla riorganizzazione delle sale francesi e americane del cosiddetto gioco ‘lavorato’ alla casa dell’azzardo matuziano. Oggetto del contendere la volontà del management di gestire in modo differente il personale, chiudendo i tavoli nei pomeriggi dal lunedì al giovedì, nei periodi stagionali più ‘morti’.

Ma cosa potrà scaturire dall’incontro di domani? Molto poco a dire il vero, visto che i Capigruppo non hanno voce in capitolo sul Cda. Quest’ultimo è stato sempre molto chiaro e preciso sulle scelte messe sul tavolo anche se, nell’ultima riunione con i sindacati ha anche proposto alcune ‘aperture’, non gradite però da Cgil, Cisl e Snalc.

Già alcune settimane fa i sindacati avevano incontrato il Sindaco e l’Assessore al Bilancio, ma dalla riunione non vennero mutate le decisioni del Cda. Anzi, proprio da quell’incontro le parti si sono ulteriormente allontanate, tranne l’Ugl che già dalla scorsa settimana ha abbandonato lo sciopero e dalla Uil, che ha preso la stessa decisione da lunedì.

Mentre Cgil, Cisl e Snalc hanno nuovamente ribadito, al termine dell’assemblea di ieri, la volontà di andare avanti con l’astensione dal lavoro, la Uil confida invece in un accordo che potrebbe essere sottoscritto già domani sera, quando le parti torneranno a incontrarsi. In pratica le richieste dei sindacati dovrebbero essere riviste insieme al Cda, per trovare un accordo.

Intanto cosa accade al Casinò? A parte le slot machine, che non hanno mai chiuso e stanno continuando a offrire buoni incassi, nelle ultime sere qualche tavolo del gioco ‘lavorato’ ha comunque aperto, grazie alla presenza di dipendenti legati a Uil e Ugl, che non sono in sciopero. Ora l’attenzione si focalizza quindi sulle due riunioni di domani, con i Capigruppo al mattino e con il Cda al pomeriggio.

Nel frattempo, sempre in tema di gioco, spunta nuovamente il Casinò di Campione d’Italia, nuova concorrenza per Sanremo e le altre due case dell’azzardo nel nostro paese. Dal piccolo centro al confine con la Svizzera, infatti, viene confermato che dopo la firma sul contratto di lavoro per i dipendenti, le sale potrebbero riaprire per le feste di fine anno.