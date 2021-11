Elezioni provinciali: Enrico Ioculano a ‘2 ciapetti con Federico’ annuncia l’endorsement del PD per Alberto Biancheri

“Il nostro endorsement è chiaramente per Alberto Biancheri”. Il consigliere regionale Enrico Ioculano, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, annuncia il sostegno del Partito Democratico al sindaco di Sanremo in occasione delle elezioni provinciali. Allo stato attuale la corsa per la carica di presidente vede in campo le candidature di Claudio Scajola (che ha intanto incassato l’appoggio di Giovanni Toti) e di Alberto Biancheri.

“Ritengo che la candidatura di Alberto Biancheri possa essere più interessante per il Partito Democratico – ha detto Ioculano – E’ chiaro che, rispetto all’obiezione di alcuni sindaci dell’entroterra, queste due candidature dovranno fare i conti con l’entroterra all’interno delle loro liste. Quello dell’entroterra è un mondo che, da parte della Provincia, ha bisogno di una grande attenzione per le tematiche che l’Ente gestisce”.

Guarda l'estratto dell'intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

