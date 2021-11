Ventimiglia: domani pomeriggio al Chiostro di Sant'Agostino il secondo incontro con 'Dante700'

Si terrà domani alle 15, nel salone polivalente del Chiostro di Sant'Agostino a Ventimiglia, il secondo incontro con ‘Dante700’ organizzato da Auser nell'ambito del ‘Patto di Sussidiarietà 2021’ con il Distretto Socio Sanitario 1 e il patrocinio della Regione Liguria.

Davide Barella, docente di Lettere all'Istituto comprensivo ‘Fermi Polo Montale’, regista teatrale, scrittore e curatore editoriale, tratterà i legami fra Dante e la Commedia con le opere escatologiche, storiche e filosofiche del tempo, con opportuni riferimenti e letture fra i versi del Divino poema e la Bibbia, La scala del profeta Maometto, l'Odissea, l'Eneide e altre opere meno conosciute al grande pubblico quali La navigazione di San Brandano, le imprese di sir Lancillotto, il Purgatorio di San Patrizio.

Saranno trattati anche altri testi probabilmente importanti per la stesura e la comprensione della Commedia, come la preghiera di San Bernardo alla Vergine, o il Tesoretto di Brunetto Latini, nonché opere a Dante dedicate, come il Trattatello in laude di Giovanni Boccaccio e La profezia di Dante di Lord Byron. L'ingresso è libero.