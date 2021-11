Novità da Lo Studiolo, a cura di Ito Ruscigni: nel libro di Sofo svelato il mistero della ‘Caverna Bertran’

Da domani si troverà in libreria il volume “La Caverna Bertran. Miti e simboli dei liguri preistorici” firmato dall’esoterista imperiese Angelo Saglietto, detto “il Sofo”.

Si tratta di una raccolta di scritti che spaziano dall’archeologia al simbolismo tradizionale, dalla mitologia all’esoterismo, raccolti e curati da Ito Ruscigni, filofoso e poeta che è stato in gioventù discepolo di Saglietto e poi ben noto organizzatore dei “Martedì Letterari” del Casinò di Sanremo.

Il volume è particolarmente prezioso per i dati che presenta al pubblico dei lettori: si parla di un sito archeologico presente nel territorio di Badalucco su un versante del Monte Faudo: un luogo chiamato Caverna (o “Tana”) Bertran che fu oggetto di scavi e studi all’inizio del Novecento. Dopo l’interesse di una eminente archeologa inglese gli scavi ripresero negli anni ’30 grazie a Saglietto e altri, ma il loro lavoro fu “scippato” da funzionari della sovrintendenza del tempo e travisato nei suoi significati.

In questi scritti Sofo interpreta soprattutto il valore simbolico degli oggetti rinvenuti e fornisce ricchissime informazioni sul nobile popolo degli antichi Liguri, di stirpe atlantico-iperborea, di cui la Caverna rappresenta un eminente luogo di sepoltura. Vi avrebbe trovato il riposo eterno Cycnus, re dei Ligurie altri eroi suoi compagni. Secondo l’autore di questi studi la caverna preistorica diviene “luogo di risveglio spirituale e illuminazione”, in accordo con un simbolismo tradizionale che si ritrova in tutte le antiche civiltà. Il libro è ricco di illustrazioni inedite e documenti, tra i quali una lettera di Julius Evola, a confermare la statura intellettuale di Sofo, amico intimo di Giovanni Boine e in contatto con i grandi esoteristi della sua epoca.

L’edizione è curata da Lo Studiolo, casa editrice sanremese specializzatasi nella pubblicazione di rarità e di testi di alto profilo culturale, come questo “La Caverna Bertran” che secondo il curatore Ruscigni può connotarsi come un “manuale di iniziazione”. Di sicuro i contenuti del libro consentono al lettore di partire da un sito ben localizzato nel nostro territorio per aprirsi, grazie ai simboli e alle loro interpretazione tradizionale, verso un orizzonte che possiamo dire universale. Il volume, in gradevole veste grafica, si apre con un’autorevole introduzione scritta dal filosofo Marco Vannini, illustre studioso di ascetica e mistica cristiana.

Il libro è in vendita al prezzo di euro 16 in libreria, sulle piattaforme online (IBS, libreriauniversitaria, unilibro, etc.) oppure scrivendo direttamente all’editore: ordini@studioloedizioni.com.