Imperia: sabato prossimo evento dedicato ai bambini sul molo di Oneglia con 'Panta Musicà'

Sabato prossimo a Imperia l'associazione Pantà Musicà organizza un evento interamente dedicato ai bambini.

La fiaba-concerto dal titolo ‘Il Pescatore’ è stata ideata appositamente per la giornata internazionale dei diritti dei bambini e si terrà presso la struttura del ‘Consorzio Porto Peschereccio’ di Imperia Oneglia, sul molo lungo.

L'evento è suddiviso per fasce d'età: alle 10.30 per i bambini da 0 a 3 anni e alle 11.15 per bambini da 4 a 6 anni. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con ‘Musica in Culla’, l'associazione musicale GB Pergolesi e con il Consorzio Porto Peschereccio di Oneglia.

La prenotazione è obbligatoria, telefonando o mandando un messaggio al numero 3929516481.