Bordighera presenta le manifestazioni invernali: 41 appuntamenti in programma da inizio novembre al 30 gennaio

Bordighera si lancia verso le feste di fine anno e questa mattina ha presentato il lungo calendario eventi che vedrà ben 41 appuntamenti in programma da inizio novembre al 30 gennaio.

Tante le rassegne che il Comune ha organizzato, dal XXXVI Inverno Musicale alla Stagione Teatrale 2021/2022 passando per tutti eventi della tradizione natalizia che si svolgeranno sempre in piena sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti.

Il calendario è stato presentato questa mattina nella sala rossa del Palazzo del Parco.

“Credo che mai come quest’anno fosse importante offrire un calendario di eventi così ricco, con tutte le caratteristiche per creare quell’atmosfera speciale di festa che l’anno scorso è purtroppo mancata - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - era importante per i cittadini, per i nostri ospiti, per gli operatori turistici e commerciali; era importante per cercare di lasciare alle spalle i profondi sacrifici che ci ha richiesto la pandemia. Oggi posso dire che siamo riusciti nel nostro intento, con 41 appuntamenti che si susseguiranno fino al 30 gennaio. La situazione sanitaria è purtroppo ancora incerta e richiede di adottare specifiche misure per evitare un nuovo aggravarsi dello scenario; da parte nostra ci siamo impegnati per garantire tutte le necessarie condizioni di sicurezza, certi della collaborazione di tutti coloro che vorranno vivere la magia degli eventi invernali di Bordighera”.

“Un bellissimo lavoro di squadra: ecco come definirei il programma di manifestazioni che presentiamo oggi - aggiunge Melina Rodà, assessore alle Manifestazioni - sono certa che ognuno degli artisti, ognuna delle associazioni che hanno contribuito a definire il calendario affronterà questa stagione con un nuovo entusiasmo, lo stesso con cui ha lavorato l’Amministrazione con la fondamentale collaborazione dell’Ufficio Turismo. Le proposte sono numerose, per grandi e piccoli; ci saranno tra l’altro animazione per le vie, i presepi ed il mercatino nel paese alto, BordiChristmas e la Befana Bordigotta, tanta musica e danza ed un nuovo appuntamento all’insegna del tennis, nel solco della tradizione che unisce la città a questo sport. Torneranno – ne siamo davvero felici – l’Inverno Musicale e la Stagione Teatrale, di cui vi parlerà più diffusamente il Vicesindaco Mauro Bozzarelli. Il nostro auspicio è che questo possa essere davvero il Natale della ripartenza”.

Prosegue il vice sindaco Mauro Bozzarelli: “Il Teatro del Palazzo del Parco apre le sue porte all’Inverno Musicale e alla Stagione Teatrale per offrire nuovamente agli appassionati quegli spettacoli di qualità che da sempre contraddistinguono il calendario cittadino. Tre date con attori di talento, Maurizio Lastrico con “Quello che parla strano”; Max Pisu e Antonio Cornacchione con “Pigiama per sei”; Giacomo Poretti con “Funeral Home” e nove incontri con la musica classica, tra cui l’ormai tradizionale Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera: questi gli appuntamenti previsti. Desidero sottolineare che, in questo momento, l’attenzione per la sicurezza deve ancora essere prioritaria; per questo l’ingresso sarà possibile esclusivamente su prenotazione e dietro presentazione del green pass. Bordighera vi aspetta con grandi momenti di spettacolo”.

Informazioni utili

L'accesso agli spettacoli in luoghi al chiuso sarà consentito solo ed esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi:

- sul sito www.bordighera.it;

- al numero 0184262882;

- all'Ufficio IAT di Via Vittorio Emanuele 172, presso i Giardini del Palazzo del Parco.

Per alcuni eventi sono previste modalità di prenotazione diverse specificate nel depliant illustrativo del calendario delle manifestazioni invernali della Città di Bordighera, che sarà disponibile a breve.

Lo spettatore sarà tenuto a presentarsi all’entrata munito di documento di riconoscimento, green pass e mascherina; quest’ultima dovrà essere indossata per tutta la durata dell’evento. All’ingresso verrà inoltre effettuata misurazione della temperatura corporea.

Per informazioni:

www.bordighera.it

Ufficio IAT, via Vittorio Emanuele 172, presso i Giardini del Palazzo del Parco – tel. 0184262882

Ufficio Turismo e Cultura – tel. 0184272205, 0184272230

Il calendario con gli appuntamenti invernali di Bordighera

Da giovedì 4 novembre - Presepe Madonna dei Fiori, Via Arca di Noè 27. Tutti i giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e tutti i venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30. Ingresso ad offerta libera. Per informazioni: 0184/843120 - info@madonnadeifiori.it

Da domenica 28 novembre a venerdì 3 dicembre - “Ponente International Film Festival – Creature grandi e piccole”, sei giorni di full immersion in un cinema a tuttotondo. Ospiti, eventi, prime visioni, corti d'autore, incontri con le scuole e un concorso per giovani critici cinematografici. Cinema Olimpia - Cinema Zeni. Orari: mattino dalle ore 10:30; pomeriggio dalle ore 18:00. Ingresso gratuito. Per informazioni: 347/3962777 - 338/5494827

Venerdì 3 dicembre - XXXVI Inverno Musicale: “Fantasie d'opera” della Giovane Orchestra Note Libere, soprano: Chiara Falchi. Teatro del Palazzo del Parco, ore 20:30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 371/5807035

Da domenica 5 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 - “Silenzio ombre luci”, mostra fotografica di Sandro Libra. Sala Rossa del Palazzo del Parco, dal mercoledì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Inaugurazione domenica 5 dicembre alle ore 16:00, con presentazione del libro fotografico “Silenzio ombre luci” di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Domenica 5 dicembre - XXXVI Inverno Musicale: “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti, con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera, Direttore Massimo Dal Prà. Teatro del Palazzo del Parco, ore 16:00. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 371/5807035

Da domenica 5 dicembre a domenica 9 gennaio - Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 22° edizione - Concorso Presepi sotto le stelle: premiazione domenica 9 gennaio, ore 15:00

Mercoledì 8 dicembre - XXXVI Inverno Musicale: Concerto di Natale dell’Orchestra Sinfonica di Bordighera, Direttore Massimo Dal Prà. Teatro del Palazzo del Parco, ore 16:00. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 334/2151496

Venerdì 10 dicembre - “It’s Christmas Time” con The Choir Lost in Blues, a cura dell’Associazione Voci e Note sotto le Stelle: un concerto unico dal sapore natalizio in cui gospel e blues si fondono insieme. Teatro del Palazzo del Parco, ore 21:00. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 339/5640178

Da venerdì 10 dicembre a domenica 9 gennaio - “La Via dei Presepi”, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa. Saranno allestiti presepi nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Per informazioni: 339/8131863

Venerdì 10, sabato 11, domenica 12 dicembre - Mercatini a tema natalizio con l’esposizione di prodotti tipici, artigianali, gastronomici e tante idee originali per il prossimo Natale, a cura dell’Associazione U Risveiu Burdigotu. Centro Storico, dalle ore 9:00 alle ore 20:00. Per informazioni: 340/3217606

Sabato 11 dicembre:

XXXVI Inverno Musicale: “Concerto Giovani Talenti” con il basso Dario Amoroso e l’Ensemble Sanremo Opera Theater, Direttore Marco Orazio Vallone. Teatro del Palazzo del Parco, ore 20:30. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 371/5807035

“Melodie nelle vie”, intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Fare Musica. Centro città e centro storico, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Per informazioni: 328/7511694

Domenica 12 dicembre - “XIV Edizione Premiazione Parmurelu d’Oru” a Riccardo Piatti - Riconoscimento assegnato annualmente ad un personaggio vivente nato o residente o riconducibile per la sua attività a Bordighera, che ne abbia onorato il nome e ne abbia dato lustro in un campo specifico. Teatro del Palazzo del Parco, ore 16:30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Martedì 14 dicembre - XXXVI Inverno Musicale: “Aria e Duetti Sacri” con il soprano Claudia Sasso ed il mezzosoprano Teresa Romano. Teatro del Palazzo del Parco, ore 20:30. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 371/5807035

Mercoledì 15 dicembre - XXXVI Inverno Musicale: Recital solistico del soprano Claudia Sasso. Teatro del Palazzo del Parco, ore 20:30. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 371/5807035



Venerdì 17 dicembre - Saggio di danza dell’Associazione Revolution Dance. Teatro del Palazzo del Parco, ore 20:45. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 333/2665811

Sabato 18 dicembre - “Melodie nelle vie”, intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Fare Musica. Centro città e centro storico, dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Per informazioni: 328/7511694

Domenica 19 dicembre - “BordiChristmas 2021, XI edizione”, manifestazione organizzata dalla Confcommercio cittadina. Bordighera diventerà la grande isola del Natale con chiusura al traffico veicolare della città; una giornata dedicata allo shopping natalizio, ricca di eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, prelibatezze delle feste. Centro cittadino, dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Per informazioni: 335/5390184

Lunedì 20 dicembre - "Fra il teatro, la canzone e il punk", spettacolo accompagnato dalla musica a cura dell’Unicef. Teatro del Palazzo del Parco, ore 20:30. Ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 348/3133934 - 338/1479107

Mercoledì 22 dicembre - "Se puoi sognarlo, puoi farlo", saggio della Scuola di Danza Art Project. Teatro del Palazzo del Parco, ore 21:00. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria, gratuito per i bambini fino a cinque anni. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Spes Auser di Ventimiglia. Per informazioni: 347/7551476

Giovedì 23 dicembre - Concerto Live “ICARO Tributo Band Renato Zero”. Teatro del Palazzo del Parco, ore 21:30. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 328/1079511

Venerdì 24 dicembre

Banda Musicale Borghetto San Nicolò: esibizione in costume di Babbo Natale nel centro di Bordighera. Centro cittadino, dalle ore 16:00. Per informazioni: 339/6297675

“Foegu du Bambin”. La pro loco organizzerà il tradizionale " falò" di Natale durante le festività natalizie davanti al sagrato della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo a Sasso, con inizio alle ore 21:00 del 24 dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022 compreso. La sera della vigilia di Natale verranno offerti dalla pro loco ai partecipanti bevande e cibi caldi.

Domenica 26 dicembre

Animazione “Giochi di una volta”, una esperienza coinvolgente con eventi dedicati al gioco tradizionale che farà impazzire grandi e piccoli. Centro città, dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Per informazioni: 335/8371656

Stagione Teatrale 2021/2022: spettacolo “Quello che parla strano”. Dai celebri endecasillabi “danteschi” all'ironico sguardo sul quotidiano: oggi Maurizio Lastrico è il comico più amato in Liguria. Teatro del Palazzo del Parco, ore 21:00. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 0184/544633

Martedì 28 dicembre - Concerto Live “ECHOES OF PINK FLOYD Tribute”. Palazzo del Parco, ore 21:30. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 328/1079511

Mercoledì 29 dicembre – Concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò “La banda e i suoi solisti: un flauto per gli auguri”. Teatro del Palazzo del Parco, ore 21:00. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 339/6297675

Sabato 1° gennaio - XXXVI Inverno Musicale: Concerto di Capodanno - La gioia in musica con l’Orchestra Sinfonica di Bordighera, Direttore Massimo Dal Prà. Teatro del Palazzo del Parco, ore 17:00. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 334/2151496

Domenica 2 gennaio - “La Befana Bordigotta, XXX Edizione”, a cura di Confesercenti. Distribuzione gratuita di dolciumi con attrazioni per grandi e bambini. Centro cittadino, dalle ore 9:00 alle ore 19:00. Per informazioni: 0183/299295

Domenica 2 gennaio - Tributo Live Musical “Frozen II – Anna ed Elsa la Regina del Ghiaccio”, a cura dell’Associazione Teatro della Luna. Teatro del Palazzo del Parco, ore 17:00. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 340/3810224

Martedì 4, Mercoledì 5, Giovedì 6 gennaio - “Christmas Quest”, manifestazione organizzata da Confesercenti: laboratori e giochi per bambini, stands d’artigianato, mercatino enogastronomico e golosità delle feste, musica e spettacoli. Corso Italia, dalle ore 10:00 alle ore 19:00. Per informazioni: 0183/299255

Mercoledì 5 gennaio - Stagione Teatrale 2021/2022: spettacolo “Pigiama per sei”. Un vaudeville moderno, un super cast guidato da Max Pisu e Antonio Cornacchione, un intreccio a orologeria esilarante. Teatro del Palazzo del Parco, ore 21:00. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 0184/544633

Giovedì 6 gennaio

“Melodie nelle vie”, intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Fare Musica. Centro città e centro storico, dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00. Per informazioni: 328/7511694

“Slinky Family”, animazione – spettacolo itinerante che farà impazzire grandi e piccoli. Centro città, dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Sabato 8 gennaio

XXXVI Inverno Musicale: Concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò “Con la band per riveder le stelle”, concerto con illustrazioni sul cosmo e sulle stelle. Ospite la Dott.ssa Elena Notari, ricercatrice presso l'Osservatorio di Nizza. Teatro del Palazzo del Parco, ore 17:00. Per informazioni: 339/6297675

“Melodie nelle vie”, intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Fare Musica. Centro città e cento storico, dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00. Per informazioni: 328/7511694

Domenica 9 gennaio - “La Piazza del tennis”, una domenica di promozione per il Tennis a cura del Tennis Club BLTC 1878 e del Piatti Tennis Center. Piazza della Stazione.

Sabato 15 gennaio - Stagione Teatrale 2021/2022: spettacolo “Funeral Home”. Giacomo Poretti affiancato da Daniela Cristofori in una nuova, divertente e coraggiosa sfida teatrale. Teatro del Palazzo del Parco, ore 21:00. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria. Per informazioni: 0184/544633

Domenica 23 gennaio - XXXVI Inverno Musicale: Concerto dell’Orchestra Sinfonica della Città di Bordighera. Arie e sinfonie operistiche con il soprano Claudia Sasso. Direttore Massimo Dal Prà. Teatro del Palazzo del Parco, ore 17:00. Ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria, gratuito fino ai 13 anni. Per informazioni: 334/2151496

Sabato 29 gennaio, Sala Rossa del Palazzo del Parco dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e domenica 30 gennaio, Teatro Palazzo del Parco dalle ore 14:00 alle ore 21:00 - "WeekenDance", a cura dell’ASD CSEN Professional Dance di Bordighera, propone l’”VIII° edizione di Weekendance” (we can dance). Due giorni di stages, con insegnanti del mondo del teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di danza della provincia d'Imperia e non solo. Gli stages e la rassegna sono a pagamento. Per informazioni: 349/780943