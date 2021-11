Agenzie di assistenza domiciliare? Il segreto di un settore di successo

Attualmente l’assistenza domiciliare è una grande opportunità di business che permette di ottenere il successo in tempi brevi e di mantenerlo nel lungo periodo.

La popolazione italiana invecchia sempre di più e in una società in cui tutti lavorano faticosamente ogni giorno, per tante ore, aumenta la necessità di richiedere l’assistenza domiciliare per accudire i propri cari.

Sul territorio sono presenti diverse opportunità imprenditoriali in franchising, già consolidate e con un grande pubblico acquisito alle spalle, che si differenziano in base alla tipologia di servizi offerti. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare una piccola guida sui franchising di assistenza domiciliare con tutte le informazioni utili sull’apertura, i requisiti e i vantaggi offerti dal settore.

Franchising di assistenza domiciliare e servizi alle persone: le caratteristiche

I franchising di servizi alle persone e assistenza domiciliare comprendono tante e diverse attività: centri diurni, case di riposo, centri anziani, assistenza a domicilio e così via. Si tratta di un mercato in continua espansione che potrà essere sfruttato per tantissimi anni e può evolversi in base alle necessità del pubblico di riferimento.

Aprire un’agenzia di servizi alla persona e assistenza domiciliare richiede l’impegno di diverse figure capaci di offrire realmente l’assistenza pratica e psicologica ad anziani e persone con disabilità.

L’assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili è garantita sia in ambito medico che in quello casalingo, perché è importante dare una mano durante le diverse attività quotidiane. Inoltre, deve garantire il trasporto delle persone, i servizi di prenotazione di visite mediche e specialistiche, il ritiro delle medicine, i servizi di riabilitazione e così via.

Assistenza domiciliare in franchising: iter burocratico

Come qualsiasi attività di franchising, anche l’apertura di un’attività di assistenza domiciliare deve seguire uno specifico iter burocratico, diverso da altri settori. Nel dettaglio, è necessario:

Aprire la Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, con il giusto codice ATECO;

Iscriversi presso il Registro delle Imprese;

Regolarizzare la propria posizione contributiva per INPS e INAIL;

Comunicare l’inizio attività al Comune di appartenenza;

Richiedere l’autorizzazione per l’esposizione dell’insegna.

Richiedere le autorizzazioni sanitarie presso il SUAP del proprio comune di appartenenza e alle associazioni di settore.

L’iter burocratico verrà illustrato durante l’incontro con l’azienda madre, prima della stipulazione del contratto e nella maggior parte dei casi è possibile fare affidamento su un consulente che illustrerà passo dopo passo tutte le attività da svolgere in ambito fiscale, commerciale e sanitario per ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi per svolgere l’attività a norma di legge.

I vantaggi di un franchising assistenza domiciliare

I vantaggi offerti dai franchising di assistenza domiciliare ad anziani e disabili offre numerosi vantaggi sia in termini di successo che in termini economici, che non possono essere ignorati.

I costi di avvio in franchising si dimezzano del 40% circa, un risparmio enorme che permette di accedere immediatamente nel mercato e di avviare sin da subito la propria attività. Il marchio affiliante offre assistenza burocratica che elimina ogni tipo di limitazione e problematica legati all’ottenimento di autorizzazioni, grazie a consulenti dedicati che seguono l’affiliato in tutto il percorso burocratico.

Un altro vantaggio molto conveniente è l’affidabilità che offrono i marchi affilianti, che operano da anni sul territorio nazionale e hanno costruito un’immagine conosciuta dal pubblico di riferimento. Grazie alla visibilità dell’azienda affiliante è possibile ridurre le spese di promozione per farsi conoscere dal pubblico.

In questo settore è fondamentale la formazione e i migliori marchi in franchising offrono formazione e assistenza continua, che permette di garantire ai clienti dei servizi professionali, affidabili ed efficienti.

Migliori tipologie di franchising assistenza domiciliare

Tra le migliori opportunità di collaborazione per avviare una propria agenzia di assistenza domiciliare in franchising, troviamo:

Servizi di assistenza alle famiglie e associazioni : sono quelle agenzie che offrono una moltitudine di servizi dedicati sia alle famiglie che alle associazioni, come la diagnostica a domicilio, i servizi infermieristici e/o fisioterapia e aiuto alla persona. In genere, le aziende madre richiedono un fee d’ingresso che varia in base al marchio, una posizione della sede in una zona semi-centrale e specifici requisiti sulla location.

: sono quelle agenzie che offrono una moltitudine di servizi dedicati sia alle famiglie che alle associazioni, come la diagnostica a domicilio, i servizi infermieristici e/o fisioterapia e aiuto alla persona. In genere, le aziende madre richiedono un fee d’ingresso che varia in base al marchio, una posizione della sede in una zona semi-centrale e specifici requisiti sulla location. Servizi di badanti e OSS : in questo caso, le aziende madre offrono la possibilità di ricercare e selezionare le badanti per i clienti che necessitano di assistenza continua, 7 giorni su 7, 24h al giorno. L’investimento varia in base a diversi fattori e nella maggior parte dei casi non ci sono specifici requisiti dedicati alla sede di riferimento.

: in questo caso, le aziende madre offrono la possibilità di ricercare e selezionare le badanti per i clienti che necessitano di assistenza continua, 7 giorni su 7, 24h al giorno. L’investimento varia in base a diversi fattori e nella maggior parte dei casi non ci sono specifici requisiti dedicati alla sede di riferimento. Servizi di assistenza infermieristica e medica domiciliare: si tratta di un’attività che offre numerosi servizi innovativi e molto importanti per le persone che necessitano di un grande aiuto. Tra i servizi più comuni troviamo, appunto, quelli d'infermieristica domiciliare, servizi medici e telemedicina, igiene personale. Anche in questo caso, l’investimento iniziale varia in base al marchio, nel quale è incluso anche una formazione continua al personale medico.

Tutti i grandi marchi offrono numerose risorse gestionali e procedurali agli affiliati, come le indicazioni sulle forniture tecniche, corso di formazione iniziale e periodica, analisi di mercato e della zona di riferimento, supporto costante e supporto pubblicitario online e offline.

Conclusioni

Nella maggior parte dei casi non occorre un titolo di studio qualificato o delle competenze specifiche per aprire un franchising di assistenza domiciliare. I principali requisiti personali richiesti sono la gentilezza, la passione per il proprio lavoro e l’empatia.

Il lavoro richiede una grande responsabilità verso il prossimo e verso le persone più fragili, per questo motivo è importante sensibilizzare il personale che lavora presso la propria attività e cercare di creare un team con competenze nel settore, caratterizzati da un grande rispetto verso il prossimo e una forte sensibilità, in grado di gestire anche le situazioni più difficili e di offrire sempre un servizio eccellente.

Attraverso la conoscenza dell’azienda madre non è difficile ottenere sin da subito i primi clienti, tuttavia, è fondamentale mostrare sempre professionalità e trasparenza per ottenere il successo desiderato e mantenere alta la reputazione del marchio.