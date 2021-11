Coronavirus: 41 classi in quarantena in tutta la provincia, a Dolceacqua 13 positivi e plesso scolastico chiuso

E’ stata decisa la chiusura dell’intero plesso scolastico di Dolceacqua, piccolo centro della Val Nervia, a causa del riscontro positivo al Covid, per 13 studenti della scuola Secondaria di 1° grado.

Si sta quindi acuendo la diffusione del Coronavirus anche nelle scuole della nostra provincia dove, nell’ultima settimana si sono registrati questi numeri.

Nelle Scuole dell’infanzia sono 7 le classi in quarantena a causa di alunni e due operatori scolastici positivi. Nelle Primarie sono invece 16 le classi in quarantena, con 27 alunni e 4 operatori scolastici positivi. Nelle Secondarie di 1° grado sono 11 le classi in quarantena con 31 alunni e due operatori positivo. Infine, nelle S di 2° grado ci sono 7 classi in quarantena per 17 di alunni positivi.

Il totale delle classi in quarantena in provincia, quindi, sono 41 con 88 alunni e 8 operatori scolastici positivi al Covid. In totale le classi sottoposte a testing sono 19.