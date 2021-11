CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 17 novembre 2021

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- ETERNALS – ore 21.00 – di Chloé Zhao - con Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry – Azione/Drammatico/Fantasy - "Gli Eterni, un gruppo di eroi immortali, creati dai Celestiali per combattere contro i Devianti, sono rimasti nell'ombra sul pianeta Terra per migliaia di anni. I loro ordini erano di rimanere nascosti e di non interferire in guerre, carestie o minacce aliene, a meno che i Devianti non fossero coinvolti. Adesso però gli Eterni sono usciti allo scoperto perchè qualcosa sta per cambiare…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- PER TUTTA LA VITA – ore 17.20 – 19.20 - 21.20 – di Paolo Costella - con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu - Commedia - "’Finché morte non vi separi...’ E se invece della morte a separarvi fosse un giudice che dichiara nullo il vostro matrimonio dopo aver scoperto che il prete che vi ha sposato non era un vero prete? Se vi capitasse di dover dire di nuovo 'sì', dopo anni dalla prima volta, come vi comportereste? È quello che succede a tante coppie che scoprono di non essere mai state sposate. Quattro, in particolare, sono le coppie le cui vicende, intrecciate tra loro, seguiamo con maggiore interesse, con la tensione che cresce mano a mano che il fatidico giorno in cui ripromettersi amore eterno si avvicina. Il secondo fatidico 'sì' segnerà per tutti l'inizio di una nuova vita…”

Voto della critica: **

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ZLATAN – ore 17.30 - 21.45 – di Jens Sjögren - con Granit Rushiti, Dominic Andersson Bajraktati, Cedomir Glisovic, Merima Dizdarevic, Emmanuele Aita - Biografico - "La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in se stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l'Ajax Amsterdam, la Juventus, l'Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint-Germain e il Manchester United…”

Voto della critica: **

- 3/19 – ore 19.15 – di Silvio Soldini - con Kasia Smutniak, Francesco Colella, Caterina Forza, Paolo Mazzarelli, Martina De Santis - Drammatico - "La vita di Camilla, avvocatessa di successo e una figlia ormai grande, viene sconvolta in una notte di pioggia a Milano. Un incidente stradale, di cui forse è responsabile, la coinvolge in un'indagine che la porterà molto lontana dai luoghi e dai paesaggi che è abituata a frequentare. Al suo fianco in questa strada misteriosa e incerta, c'è Bruno, direttore dell'obitorio, con cui Camilla ‐ mentre cerca di ricostruire la vita di un estraneo ‐ scopre se stessa…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA FAMIGLIA ADDAMS 2 – ore 17.20 – di Greg Tiernan, Conrad Vernon, Laura Brousseau, Kevin Pavlovic - con le voci di: Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli, Loredana Berté – Animazione/Avventura/Commedia - "Morticia e Gomez sono preoccupati per i loro figli, Pugsley e Mercoledì, che stanno affrontando la fase adolescenziale: poco interessati alle cene in famiglia e sempre più presi dai loro passatempi mostruosi. Per riavvicinarsi ai loro figli, decidono di partire in un viaggio che coinvolta tutta la famiglia - tranne la Nonna che rimane a casa a spassarsela - compreso il cugino IT e Zio Fester. Con l’orribile camper stregato, gli Addams si avventurano nei luoghi d’America più terrificanti, dove insieme vivranno spaventose avventure…”

Voto della critica: **

- THE FRENCH DISPATCH – ore 19.30 - 21.30 – di Wes Anderson - con Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand – Commedia/Drammatico/Sentimentale - "In seguito alla morte di Arthur Howitzer Jr., direttore del French Dispatch (una rivista americana a larga diffusione della città francese di Ennui-sur-Blasé), la redazione si riunisce per scrivere il suo necrologio. I ricordi legati a Howitzer confluiranno nella creazione di quattro articoli…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ETERNALS – ore 17.00 – di Chloé Zhao - con Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry – Azione/Drammatico/Fantasy

Voto della critica: ***

- MADRES PARALELAS – ore 21.40 – di Pedro Almodóvar - con Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde - Drammatico - "Due donne, Janis e Ana, condividono la stanza di ospedale nella quale stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un'adolescente spaventata, contrita e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano tra le corsie dell'ospedale come delle sonnambule. Le poche parole che scambiano in queste ore creeranno un vincolo molto forte tra le due ed il fato, nel fare il suo corso, complicherà in maniera clamorosa le vite di entrambe…”

Voto della critica: ****

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- UN ANNO CON SALINGER – ore 17.00 – 21.30 – di Philippe Falardeau - con Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seána Kerslake, Colm Feore - Commedia - "Ambientato nella New York degli anni '90, il film segue le vicende di Joanna, appena assunta come assistente dall'agente letteraria di J.D. Salinger. Joanna sogna di diventare scrittrice, ma per ora il suo compito è quello di rispondere in maniera formale alle migliaia di lettere che i fan inviano a Salinger. Commossa dalle parole lette in quelle lettere, Joanna inizia a rispondere in maniera personalizzata. Questo le permetterà finalmente di trovare l'ispirazione e il coraggio per dedicarsi alla scrittura a tempo pieno…”

Voto della critica: ***

- FREAKS OUT – ore 19.00 – di Gabriele Mainetti - con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi - Drammatico - "Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro ‘fenomeni da baraccone’ restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Chiuso

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Chiuso

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IO SONO BABBO NATALE – ore 21.00 – di Edoardo Falcone - con Marco Giallini, Gigi Proietti, Barbara Ronchi, Antonio Gerardi, Simone Colombari - Commedia - "Ettore è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Ha scontato 5 anni di carcere per una rapina commessa con dei complici di cui non ha mai rivelato i nomi. Alle spalle ha una relazione finita male con Laura, da cui ha avuto una figlia che non ha mai potuto conoscere. Non ha grandi alternative se non quella di continuare a fare il rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola, un amabile signore che non ha niente di valore che si possa rubare. In compenso ha una bizzarra rivelazione da fare ad Ettore: dichiara infatti di essere Babbo Natale. Ettore è decisamente scettico: Nicola sarà davvero chi dice di essere?…”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

