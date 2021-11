Sanremo: l’abbattimento degli alberi in via Nino Bixio è realtà, affidati i lavori per quattro pini

Dopo l’annuncio condito dalle proteste dei movimenti ‘green’ di zona, ora è il momento dell’ufficialità. A breve in via Nino Bixio partiranno i lavori per l’abbattimento di quattro pini tra i 12 e i 16 metri di altezza, alberi che vanno rimossi nell’abito dei lavori propedeutici al maxi restyling di porto vecchio.



In totale gli abbattimenti previsti sono cinque, uno dei quali è già stato affidato, mentre i restanti quattro sono andati, con affidamento diretto, alla ditta ‘Quadriservice’ di San Bartolomeo al Mare per un importo di 4 mila euro.



Il cantiere di fronte alla ‘Mater’, intanto, è fermo da parecchie settimane con i lavori che dovrebbero ripartire a breve in direzione Ponente, come chiesto dalla Sovrintendenza per tutti gli accertamenti dopo i ritrovamenti sotterranei, ormai consuetudine di ogni scavo profondo. Poi non resta che attendere il tanto atteso ok per lo scavo sotterraneo, vera rivoluzione del progetto che cambierà per sempre il waterfront matuziano.