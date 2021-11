Sanremo: abbattimento dei pini di via Nino Bixio, il comitato PAT "Una decisione non giustificata"

Interviene anche il Comitato Pat sull'abbattimento, avvenuto in giugno con provvedimento d'urgenza, di due pini e quelli previsti di altri quattro in via Nino Bixio, i primi motivati da necessità emergenziali in area di presunto interesse archeologico.

Secondo il Pat “Non risulta chiaramente giustificata la scelta di effettuare carotaggi archeologici esattamente in corrispondenza di pini risultati sani alle prove di trazione, anziché in un'area contigua dove era palesemente possibile un’indagine ispettiva non dannosa per le piante. Le autorizzazioni a procedere anche con abbattimenti di piante di alto fusto in aree di interesse archeologico derivano direttamente dalla Sovrintendenza alla conservazione dei Beni archeologici, alle Belle arti e al Paesaggio che, a fronte della presentazione del progetto di riqualificazione urbanistica di tutta l’area portuale, ha già definito chiari vincoli in merito alla tutela del manto verde dell’alberata storica e al mantenimento della pista ciclabile. Non si comprendono quindi le motivazioni alla base delle autorizzazioni a procedere con gli abbattimenti”.

“Considerando che l’abbattimento degli alberi può essere deciso autonomamente dalle amministrazioni comunali – termina il Pat - scavalcando quindi le competenze della Sovrintendenza, solo in conseguenza di realtà emergenziali, quali la pericolosità delle piante in questione (che in questo caso non sussisteva), esprimiamo un parere fortemente critico sulla legittimità degli interventi effettuati, sull’attenzione dimostrata dalle autorità competenti nella tutela di un bene fondamentale per la cittadinanza, già fortemente ed in alcuni casi irreparabilmente, danneggiato dagli abbattimenti sistematici degli ultimi anni”.