Il nastro LILT della prevenzione si tinge ora di azzurro: dal 20 al 28 una settimana contro i tumori maschili

Per il secondo anno consecutivo, la LILT Associazione Provincia di Imperia aderisce dal 20 al 28 novembre alla Campagna Nazionale “LILT For Men – Percorso Azzurro” dedicata alla prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili, in particolare della prostata, la cui incidenza cresce di anno in anno.

Con questa Campagna la LILT intende potenziare il proprio impegno nella cura e nella promozione di azioni di sensibilizzazione rivolta alla popolazione in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile. Per farlo chiede collaborazione, sollecitando l’attitudine femminile alla cura che dimostrano costantemente mogli, compagne, madri e figlie, affinché diventino alleate della LILT: diventate delle vere e proprie promotrici del cambiamento, convincendo i maschi di casa a prendere maggior confidenza con la periodicità di visite specialistiche ed esami urologici che hanno l’obiettivo di identificare eventuali complicazioni allo stadio iniziale, agendo così tempestivamente e aumentando notevolmente la possibilità di soluzioni poco aggressive.

Rispetto alle donne, gli uomini sono meno propensi a prestare attenzione ai segnali di allarme che il proprio corpo può evidenziare quando è minacciato da problemi di salute e sono restii a sottoporsi a controlli di prevenzione oncologica: l’80% di loro, infatti, non ha mai fatto una visita urologica. L’invito è a essere un po’ come le donne: cogliere, grazie a Percorso Azzurro, l’opportunità di prendersi cura della condizione della sfera genitale, senza timore. Affrontando l’argomento senza tabù e con consapevolezza crescente.

La cultura della prevenzione deve divenire irrinunciabile abitudine anche tra gli uomini e in particolare nei più giovani: la poco conosciuta neoplasia del testicolo è infatti la forma di tumore più frequente negli under 45.

Le tre neoplasie esclusivamente maschili sono oggetto del materiale divulgativo LILT che contiene dati e consigli a 360 gradi. L’opuscolo è uno strumento prezioso che potrà essere ritirato presso la nostra Sede: affronta la patologia oncologica della prostata (che rappresenta la terza causa di morte per gli uomini in tutto il mondo) e i più rari tumori del testicolo (1-3% di tutte le neoplasie del maschio) e del pene (in Europa ogni annosi verificano fra 5 e 10 nuovi casi ogni 100.000; età media di insorgenza superiore ai 75 anni).

Fondamentale è la diagnosi precoce: L’intento della LILT è accrescere la consapevolezza degli uomini circa l’importanza della prevenzione attraverso l’adozione di un sano stile di vita e l’adesione a visite urologiche di controllo periodiche, messe a disposizione tutto l’anno dall’Associazione. Invitiamo tutti a contattare la nostra sede a Sanremo, in Corso Mombello 49 o telefonicamente al numero 0184/1951700, dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì, per ricevere informazioni, consigli e prenotare una visita di prevenzione oncologica.