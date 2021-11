Bordighera: in attesa del Campionato del Mondo della Pizza questa sera alla Sant'Ampelio via alla proposta pizza ‘La Chiesetta’

Grande attesa per la prossima edizione del Campionato del Mondo della Pizza che si svolgerà in primavera al PalaCassa di Parma. Campionato del Mondo dove, da una decina di anni, la Pizzeria Sant'Ampelio partecipa consecutivamente ottenendo lusinghieri risultati, tra i quali fa spicco il terzo posto assoluto nella categoria principale, quella classica, ottenuto nel 2014 con la pizza "Monet".

Altro eccellente riconoscimento fu quello ottenuto nell'edizione 2017 con la pizza "La Chiesetta" dove la Pizzeria Bordighera ottenne la Menzione Speciale "Per la tipicità degli ingredienti locali", oltre ai vivi complimenti della Giuria per la marinatura del pescato, ingrediente principale.

E da questa sera, giovedì 18 novembre 2021, alla Pizzeria Sant'Ampelio di Piazza Garibaldi ma con ingresso anche in Via Vittorio Emanuele il titolare Davide Bianchi proporrà per un periodo limitato la possibilità di degustare la pizza "La Chiesetta" con i suoi ingredienti: impasto e salsa di pomodoro con ricetta esclusiva della Pizzeria Sant'Ampelio, Mozzarella Fior di Latte, Olive Taggiasche, Burrata, Carpaccio di Palamita locale marinata in emulsione di succo e scorza di Limone non trattato, Olio Extravergine di Oliva, Cipolla di Tropea, Sale, Pepe, Pomodorino Ciliegino, Insalata Rucola.

Davide Bianchi, titolare della Pizzeria Sant'Ampelio, intende così soddisfare il grandissimo interesse e le continue, tantissime, richieste da parte della clientela per le "Pizze Mondiali". "Pizze Mondiali" che, data l'altissima qualità degli ingredienti e quindi il loro costo elevato, non sono state inserite nella lista delle pizze proposte alla clientela.

Nella sala della Pizzeria è sempre attivo un maxi schermo dal quale si possono visionare i migliori eventi sportivi proposti da SKY e da DAZN.

Per info telefonare alla Pizzeria Sant’Ampelio allo 0184-264009.