Diano Marina: situazione di pericolo in via Argine Sinistro, l'appello di un cittadino al sindaco

“Dopo aver ricevuto personalmente numerose lamentele da parte di moltissimi cittadini, residenti e non nel comune di Diano Marina, chiedo inevitabilmente al Sig. sindaco Za Garibaldi di far ripristinare quanto prima quel tratto di carreggiata sita in via Argine Sinistro, comune di Diano Marina, direzione nuova stazione di Diano, la quale versa da almeno un mese a questa parte in pessime condizioni mettendo quindi in serie pericolo l'incolumità altrui, in particolar modo nei giorni di pioggia.

Domenico Filippone”.