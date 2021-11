Sanremese: al via la collaborazione con il Centro fisioterapico Galileo 18 di Torino

La Sanremese Calcio è lieta di annunciare l’inizio della collaborazione tra lo staff medico biancoazzurro e il centro fisioterapico Galileo 18 di Torino.



Grazie alla prestigiosa partnership i nostri atleti saranno seguiti dal dottor Michele Albano, responsabile sanitario del centro, dai dottori Luigi Pochettino e Massimiliano Barbagiovanni, consulenti per fisioterapia e osteopatia, e dal dottor Gianluca Stesina, consulente in medicina dello sport e nutrizione.



Il centro di recupero e rieducazione funzionale Galileo 18, attivo a Torino dal 2010, è un punto di riferimento nel settore della fisioterapia, della riabilitazione e della medicina dello sport e ha un’esperienza pluriennale nel campo.



Vanta collaborazioni importanti con diverse società calcistiche e, recentemente, è entrato a far parte anche dello staff medico dell’Atalanta Bergamasca Calcio.