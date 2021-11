Pallavolo: weekend in chiaro-scuro per il Biesse ceramiche ArmaTaggia, sconfitta in prima divisione femminile

Il derby fra il Biesse Ceramiche Volley ArmaTaggia e la Nuova Lega Sanremo di sabato scorso è stato caratterizzato dal colorato e folkloristico tifo di entrambe le formazioni della Prima Divisione della pallavolo provinciale.

Primo set combattutissimo che vede le armesi portare a casa il parziale di 25 a 21. Il secondo set vede rialzare il livello delle sanremesi che, dopo venti minuti di buon gioco hanno ragione delle ragazze di mister Ferrari con il parziale di 25 a 18. Terzo set di gran colore sugli spalti e combattuto in campo, che vede nuovamente le armesi vincere di misura per 25 a 20. Si va al quarto, dove il Biesse ceramiche VTAT non è praticamente entrato in campo e nettamente dominato dalle matuziane, con il parziale di 25 a 10.

Ed è così che dopo 2 ore di gioco ad alto livello si va al quinto, dove con numerosi stop da parte dell’arbitro per incongruenze tecniche, si conclude una partita fino a quel momento ben giocata da entrambe le formazioni, con una non chiarissima vittoria delle matuziane.

Domenica scorsa, al Palazzetto dello sport di Imperia San Lazzaro, si è svolta la seconda giornata del campionato di pallavolo femminile Under 18 fra le locali imperiesi e il Biesse ceramiche Volley ArmaTaggia. Risultato finale di 3 set a 0 a favore delle armesi, che non si sono mai sentite in condizioni di pericolo da parte delle ragazze di mister Biglieri. Partita quindi a senso unico che alle 19 si è conclusa,comunque con un numeroso pubblico.

Prossimo impegno per il Biesse ceramiche VTAT sabato 27 alle 20, dove al mercato dei fiori di Sanremo incontreranno il Riviera Volley in una partita valida per il campionato di Prima Divisione.