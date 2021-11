Pallanuoto: le giovanili della Rari Nantes Imperia raccolgono due vittorie in altrettante partite

Nel week-end appena trascorso sono scese in acqua le giovanili di pallanuoto maschile della Rari Nantes Imperia . che hanno raccolto due vittori in altrettanti match disputati.

Nella giornata di sabato, gli Under 16 allenati da Enrico Gerbò hanno battuto il Centro Nuoto Sestri con il punteggio 14-5. In evidenza Porro autore di cinque gol e Rombo con un poker ma in generale è piaciuta tutta la fase difensiva che ha aiutato Cesarano a schermare la porta.

IL TABELLINO

R.N.IMPERIA – C.N.SESTRI 14-5

(4-0; 2-1; 6-1; 2-3)

IMPERIA – Cesarano, Alberti, Lanteri, Mazzariol, Pace, Milani 2, Porro 5, Sciocchetti 1, Casella 2, Rombo 4, Morchio, Buemi, Mazzariol. All.: Gerbò

SESTRI – Parodi, Trio 1, Franzone 1, Balisai 1, Marchiori, Raffo, Ferrigno, Poesio 2, Devoti, Condò.

Note: uscite per limite di falli Balisai (S) e Alberti (I) nel quarto tempo; Sup.Num.: Imperia 2/4+ un rigore realizzato, Sestri 3/7

Molto bene anche la Under 14 maschile allenata da Francesca Giulini che ha battuto 7-5 GS Aragno alla piscina ‘Cascione’. La partita è stata piuttosto combattuta ma i giallorossi hanno sempre comandato nel punteggio piazzando lo strappo decisivo nel finale di terzo tempo. E, nell’ultimo periodo, ha mantenuto le distanze.

IL TABELLINO

R.N.IMPERIA – GS ARAGNO 7-5

(1-1; 2-2; 3-1; 1-1)

IMPERIA – Carpano, Callari, Ferro 2, Morchio Carrai, Bianchi, Ivani, Alberti 1, Lanteri 3, Tambuzzo 1, Vassallo, Monari. All.: Giulini