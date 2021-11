Pallamano: U15, esordio con sconfitta per l'ABC Bordighera nel campionato francese

Sabato scorso al Pala Biancheri l’ABC Bordighera, l’under 15 maschile esordisce con una sconfitta nel campionato Dipartimentale Francese di categoria. Dopo aver dimostrato netta superiorità per buona parte della gara, si è vista sfuggire la vittoria solo negli ultimi minuti durante i quali l’avversaria San Camillo di Imperia ha prima recuperato lo svantaggio e poi è riuscita a vincere con un solo goal di scarto.



L’ABC Bordighera ha accusato sicuramente la mancanza del bomber di giornata, Matteo Anfosso, autore di ben 8 reti, purtroppo escluso sul finale dal campo per somma di cartellini gialli accusati negli ultimi minuti di gioco. Il risultato dell’incontro non del tutto lusinghiero, lascia comunque ben sperare per il prosieguo del campionato visti i notevoli miglioramenti fisici e tecnici di tutti i componenti del team biancorosso rispetto alle prestazioni della scorsa stagione.



In campo, sotto la guida di coach Giribaldi sono scesi: Christian Alija, Matteo Anfosso(8), Simone Anfosso, Davide Vitetta(5), Simone Filippi (4), Riccardo Spolverini, Valerio Bellan(2), Alessandro Balduzzi. La partita è stata ottimamente arbitrata dal giovane Timothy Pecoraro Tyler. Per i giovani del Bordighera l’appuntamento è sabato 20 a Monaco per la seconda giornata del torneo.