Pallamano: pareggio per le Senior e vittoria per le Under 17 all'esordio per la San Camillo Riviera

San Camillo Riviera-Monaco 30-30

San Camillo Riviera: Sara Atzori (reti 4), Ariana Bocica portiere, Sofia Carenzo, Valentina Cigna (5), Alessia Moisello (6), Alice Olivieri (4), Giorgia Penno (2), Marianna Polimeno, Giulia Repetto (4), Marta Siviglia (1), Maria Traverso (4), Samira Wiedmann. Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli.

Dopo la trasferta vittoriosa in quel di Cagnes, la settimana scorsa, l'esordio casalingo della squadra senior femminile della San Camillo Riviera Imperia contro il Monaco di sabato sera ha visto le padrone di casa impattare con il risultato di 30-30.

Con un brillante inizio le ragazze del capoluogo si sono portate subito in vantaggio di cinque lunghezze, ma la troppa euforia non era accompagnata dalla precisione da permettere alle transalpine di rimanere in partita e fissare la prima frazione sul punteggio di 18/15 sempre in favore delle imperiesi. Nella ripresa Maria Traverso e compagne non hanno trovato le giuste combinazioni in attacco, consentendo alle avversarie di pareggiare ed a portarsi anche in vantaggio di due lunghezze. Nonostante la stanchezza le imperiesi sono riuscite a recuperare per il 30/30 finale.

“Abbiamo disputato una bella partita – dice il dirigente Piero Torielli - per noi la seconda gara ufficiale dopo due anni. A mio parere con una squadra forte ed esperta abbiamo fatto troppi errori, frutto della troppa voglia di fare. E’ una buona cosa ma va gestita meglio”. Prossimo impegno, ancora in casa, sabato alle 19.30 contro il Beausoleil.

Esordio vittorioso, invece, per la formazione under 17 femminile della San Camillo Riviera, nella prima giornata del campionato dipartimentale francese. Le imperiesi si sono imposte, tra le mura amiche, sul Mougins Mouans-Sartous per 34-31.

"Dopo quasi due anni di stop a causa del covid, senza nessuna possibilità di fare amichevoli con nessuno – commenta coach Martini - le ragazze sono scese in campo con grande determinazione. Tutte hanno dato il massimo e, per questo siamo molto soddisfatti come staff, sia per il risultato ma soprattutto per la prestazione della squadra”.

La formazione imperiese era composta da: Chiara Repetto (19 reti), Martina Duò (8), Matilde Siviglia (2), Camilla Secchi (2), Sabrina Polimeno (1), Beatrice Greco (1), Martiza Guaman (1), portieri Miriam Zatout e Giulia Raimondo. Allenatore: Luca Martini Dirigente Miller Duò.