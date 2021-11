I piccoli rugbisti biancazzurri del Sanremo Rugby protagonisti al raggruppamento di Imperia (Foto)

I giovani biancazzurri del Sanremo Rugby sono stati protagonisti nel weekend del raggruppamento organizzato al campo ‘Pino Valle’ di Imperia. Impegnate le categorie Under 7, Under 9 e Under 11.

Una bella giornata di condivisione e sport per tornare ad assaggiare il campo e a confrontarsi con importanti realtà liguri come Imperia Rugby, Vespe Cogoleto, Rugby Fun, e Superba Genova.

In campo i ragazzi del Sanremo Rugby non si sono risparmiati, giocando sempre al massimo con grande spirito di squadra e sempre nel rispetto dell’avversario. Un pomeriggio di crescita sportiva e umana all’insegna dello sport, della condivisione e della voglia di stare insieme.

I bimbi biancazzurri hanno giocato, hanno sudato, hanno lottato insieme e, soprattutto, si sono divertiti così come i molti genitori al seguito. Una bella giornata di sport utile anche alle società per un continuo confronto funzionale alla crescita del movimento rugbistico ligure.