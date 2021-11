La centralità della depurazione dell’acqua per bere senza problemi

Se, oggi come oggi, è possibile bere dell’acqua potabile in gran parte del mondo, il merito va dato ad una tecnologia specifica che, nel corso dei secoli, ha compiuto dei passi da gigante eliminando quelle criticità in grado di compromettere la salute del genere umano. Pertanto, la depurazione acqua è un elemento caratterizzante della civiltà odierna, i cui processi compongono una serie di operazioni altamente specializzate ed abilissime nel fornire il giusto supporto a delle attività merceologiche di vitale importanza per tantissime nazioni. Pompaggio e depurazione sono anche alcuni dei molteplici ambiti commerciali di Idrapoint, una realtà versatile in grado di soddisfare ogni esigenza clientelare.

Le principali caratteristiche della depurazione acqua

L’acqua potabile è il risultato di una serie di lavorazioni che eliminano quei componenti patogeni nocivi non solo per l’organismo umano ma anche per delle coltivazioni o dei processi produttivi di vario tipo. Gli elementi chimici che si possono trovare abitualmente nell’acqua sono presenti in forma di sali o ioni, mentre una piccola percentuale si palesa come un composto organico. Entrando nel dettaglio della faccenda, si può dire che la maggioranza dei componenti naturali dell’acqua si caratterizza per la massiccia incidenza di magnesio, calcio, cloro, potassio, fluoro, fosforo e manganese. Inoltre, il loro contributo per lo sviluppo e il rafforzamento delle difese immunitarie è fondamentale, per cui occorre sempre e comunque godere di un sistema di depurazione acqua ad hoc al fine di comprometterne le peculiarità principali - ad esempio il calcio è indispensabile per la formazione del tessuto osseo.

Un’altra ragione che spinge ad adottare un impianto depurazione acqua è la volontà di attenuare la durezza della stessa. Per durezza dell’acqua si intende un valore estremamente elevato di ioni di calcio e magnesio espresso in gradi francesi – con un grado che rappresenta ben 10 milligrammi di carbonato di calcio. La casistica in questione riguarda soprattutto l’Italia, con alcune regioni come l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana dotate di percentuali di durezza dell’acqua incredibilmente accentuate.

I processi della depurazione acqua

La depurazione acqua prevede, come detto poc’anzi, alcuni passaggi chiave per ottenere un risultato finale potabile, oltre che fresco e dissetante. Il primo è la sedimentazione, ossia l’introduzione dell’acqua in apposite vasche che eliminano la torbidità causata dalla sospensione delle particelle. La coagulazione, invece, si caratterizza per il trattamento con elettroliti che liberano gli ioni e si combinano, a loro volta, con le particelle colloidali, sostanze performanti in grado di eliminare ogni traccia di impurità dalla’acqua.

Per quanto riguarda la filtrazione, si ha a che fare con due opzioni. La prima, ovvero quella lenta, prevede l’impiego di vasche di cemento con strati di ghiaia, pietrisco e sabbia che annullano le particelle presenti nell’acqua. Mentre la seconda prevede l’uso di vasche d’acciaio con strati di ghiaia, pietrisco e sabbia affinché il liquido contenuto al loro interno diventi privo di qualsivoglia impurità. L’aerazione insuffla l’acqua espellendo le sostanze aeriformi che la contaminano. L’addolcimento, invece, rimuove il calcare facendo passare il tutto attraverso delle piccole sferette di resine scambiatrici caricate con cloruro di sodio.