La Liguria è tra le regioni a rischio zona gialla: il Presidente Toti rilancia il green pass per i soli vaccinati

La Liguria sarebbe tra le regioni a rischio zona gialla secondo l'Associazione italiana di epidemiologia, che rileva per la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta, il Veneto e la provincia di Bolzano, "una situazione epidemica in grave peggioramento" tale che il numero dei contagiati potrebbe superare i 250 positivi per 100 mila abitanti.

Un dato che un anno fa ci avrebbe collocati in zona rossa, ma oggi grazie alla campagna vaccinale i reparti degli ospedali sono molto meno occupati. Le previsioni di crescita del contagio preoccupano però i presidenti di Regione. Luca Zaia, presidente del Veneto si è detto pronto alla zona rossa se necessario. Giovanni Toti, presidente della Liguria ieri ha minimizzato la crescita dei casi nella nostra regione, dove nell'ultima settimana i contagi sono saliti dell'88% .

Lo stesso Toti però, in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera ha spiegato di essere d'accordo alla rimodulazione del green pass che potrebbe essere rilasciato solo ai vaccinati: "Se i dati peggioreranno, è una strada da percorrere. Chi si è vaccinato, proteggendo sé stesso e la sua famiglia, ha diritto di vivere una vita normale. Chi no, con il tampone potrà solo accedere ad attività essenziali alla sopravvivenza: potrà lavorare, fare acquisti indispensabili (alimentari, farmaceutici) ma non frequentare luoghi dove mette a rischio la propria salute e anche quella altrui".

"Oggi - continua Toti - il bene supremo è tutelare salute e benessere di tutti. Non si può — per la paura, l’egoismo e la posizione contestataria di alcuni — richiudere il Paese. Oggi abbiamo dati incontrovertibili, i vaccini ci salvano la vita. Il tampone è solo un termometro, il vaccino è l’antipiretico che ci fa passare la febbre. Nessun passo indietro".