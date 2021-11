Amadeo Etichette su Bobina vincente nel campionato di Serie C regionale di volley

I ragazzi del Riviera Volley Sanremo sono partiti bene già nel primo set dove con una battuta efficace andavano in vantaggio per 10 a 0, un po’ rilassati subivano il ritorno del Colombo ma poi chiudevano il set per 25 a 20 con buoni attacchi dello storico Robert Torello e del giovane Alessandro Cirilli e Fabio Brofiga detto Brosovich.

Il secondo set viene male interpretato dal gruppo e il Colombo Genova si impone per 25 a 19. L'Amedeo Etichette riprende in mano la gara senza errori in battuta e con battute punto di Cirilli e Brosovich e con qualche buona difesa si impone per 20 a 25 e 17 a 25 chiudendo la gara per 3 set a 1.

Da segnalare il ritorno in panchina come dirigente accompagnatore, dopo anni di sola presenza organizzativa, del presidente Beppe Privitera che afferma: “È un ottimo gruppo, se si convince dei propri mezzi può fare grandi prestazioni in questo campionato”.