Pallavolo: i risultati del Campionati Territoriali di categoria U16 & U18 Femminili dell'Imperia Volley

CAMPIONATO TERRITORIALE U16 – Girone B

1^ Giornata

Nova Volley – Imperia Volley 0 – 3 (10/25-8/25-10/25)

Nessun problema all’esordio per la formazione U16 che ancora fresca del titolo di vice-campionesse regionali nella categoria U15 (con i colori della NSC Volley IM) ottiene una rotonda vittoria nella palestra di San Lorenzo al Mare con le pari età del Nova Volley. Una gara subito in discesa per il capitano Alice Piccione e compagne che dopo aver vinto il primo set (25/10) replicano quasi in fotocopia anche gli altri due.

Prossimo impegno per le imperiesi guidate in panchina da Roberto Gavi e Chiara Menegatti giovedì 25 novembre alle ore 20.30 al Palasport di Zona San Lazzaro con le dianesi del Golfo di Diana.

CAMPIONATO TERRITORIALE U18 – Girone A

2^ Giornata

Imperia Volley – Biesse Ceramiche VTAT 0 – 3 (13/25-18/25-9/25)

Nel campionato U18 sconfitta onorevole per le ragazze di Marco Biglieri. Le armesi, che nel girone A sono con la Sushi House, espressione della Nuova Lega Pallavolo Sanremo le principali candidate a contendersi il primo posto del girone hanno vinto meritatamente, nonostante nelle prime fasi di ogni set le imperiesi abbiano giocato punto a punto con le avversarie, per poi cedere di fronte alla miglior organizzazione delle ospiti.

Prossimo impegno, domenica 28 novembre alle 18.00 sempre al palasport di IM con le bordigotte della Autodem Fortunato.