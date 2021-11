Pallavolo: Grafiche Amadeo e Oliflor, doppia netta vittoria nei derby con Nlp Sanremo

Nel campionato Serie C Femminile il Grafiche Amadeo si è imposto per 3 set a 0 contro la NPL Sanremo, escluso il primo set vinto dalle Grafiche Amadeo per 27 a 25, non ce stata più partita, infatti le ragazze di Cesare Chiozzone, in formazione nettamente rimaneggiata, le assenti erano ben 6, hanno vinto agevolmente per 25 a 18 e 25 a 10. chiudendo la gara per 3 set a 0.

Molto bene anche Oliflor Riviera Under 19 Maschile che ha vinto per 3 set a 0 contro la NPL Sanremo.

I ragazzi con in panchina Gabriele Artuso hanno agevolmente 11 - 25. 12 - 25 18 a 25 con questo ottimo esordio l'Oliflor ambisce di ripetere la prestazione dello scorso anno giocandosi il titolo territoriale.