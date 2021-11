Pallavolo: sconfitta esterna per la femminile e vittoria casalinga per la maschile dell'Imperia Volley in Serie D

Serie D Maschile

Imperia Volley-PSM Rapallo 3-0 (25/12; 27/25; 25/20)

Serie D Femminile - Girone A

Acqua Calizzano Carcare-Imperia Volley 3-1 (25/22; 25/16; 24/26; 25/13)

Esordio con un rotondo successo al Palasport di Zona San Lazzaro per la formazione maschile dell’Imperia Volley nell’incontro valevole per la 2a giornata del campionato regionale di serie D Maschile. Buona la prestazione dell’intera squadra che guidata in regia dal capitano Stefano Sbarra, non concede alla formazione levantina del PSM Rapallo nemmeno un set, incamerando i primi tre punti.

Prossimo impegno per i ragazzi di coach Massimiliano Niggi, sabato prossimo alle 21 ancora in casa con i savonesi dell’Alassio Volley che arriveranno a Imperia forti della vittoria al tie break con la formazione genovese dell’Acli Santa Sabina. In campo femminile, pur giocando una buona gara, le imperiesi riescono a strappare solo un set alle bianco-rosse carcaresi. La formazione della Val Bormida, forte in tutti i reparti ha tutte le carte in regola per giocarsi la promozione al campionato di serie C.

Prossimo impegno, sabato prossimo ancora in trasferta alle 17 al Palasport Besio con le padrone di casa della Clapsy Albisola reduce dalla vittoria in trasferta a Genova con la Serteco Black.