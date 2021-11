Pallacanestro: netta vittoria dell'Imperia Basket contro l'Amatori Savona 64-57

Under 17

Imperia basket - Amatori Pall Savona 64-57

Vince l’Under 17 BKI guidata da Coach Carbonetto contro i pari età di Savona alla prima uscita stagionale tra le mura amiche della Palestra Maggi. Partita molto combattuta tra le due squadre con i padroni di casa che con il trascorrere dei minuti di gara allungano nel punteggio sugli avversari, più 11 a metà gara. All’ inizio del terzo quarto con Imperia sempre avanti toccando anche il più 17. Da qui black out per giovani imperiesi che a cavallo dell’ultima frazione di gioco non segnano più ed in difesa subiscono oltremodo il rientro dei savonesi. Negli ultimi minuti di gioco, i ragazzi bianco/blu rialzano però la testa e riescono ad aggiudicarsi l’incontro.