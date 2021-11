Nuoto: Lorenzo Giordano (Rari Nantes Imperia) centra il tempo per gli Italiani alla prima Prova Regionale. Il commento dell'allenatore Davide Dreossi

Prima uscita stagionale per i giallorossi allenati da Davide Dreossi e arrivano subito ottimi risultati. Lorenzo Giordano si qualifica con largo anticipo ai Campionati Italiani di Riccione, 25-30 marzo 2022, nei 50 e nei 100 Rana. L’atleta ha stampato un 29.3 nella prima distanza e 1’.03.7 nella seconda che risultano anche i suoi Personal Best.

Fa ben sperare anche la bella prova di Martina Acquarone che non trova il tempo limite per gli Italiani per pochi centesimi. Il suo 2’38.8 nei 200 Rana risultato anche il miglior tempo personale. Ci saranno comunque molte altre prove per raggiungere l’appuntamento di marzo.

Dopo la prima Prova Regionale, alla piscina ‘Sciorba’ di Genova, ha parlato il tecnico Davide Dreossi:” Nonostante la preparazione cominciata soltanto il 27 settembre, è già arrivato qualche risultato importante. Sono stati due giorni un po’ strani, dove abbiamo alternato prestazioni molto buone ad altre nella norme. In generale sono abbastanza contento del comportamento dell’intero gruppo. Comunque siamo solo all’inizio e, per ora, paghiamo un po’ una preparazione cominciata in ritardo.”

Nel prossimo week-end, i giallorossi torneranno in vasca per il prestigioso trofeo ‘Nico Sapio’. Poi la seconda Prova Regionale fissata il prossimo 12 dicembre e la Coppa Brema prima di Natale.

Alla prima Prova hanno preso parte: Eleonora Mela, Elisa Cifelli, Sofia El Baraka, Martina Rigardo, Anna Marzorati, Stefano Marzorati , Edoardo Campi, Benedetta Di Marco Benedetta e Mirko Scaramuccia.